Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Τετάρτη την «άμεση» ακύρωση της δίκης για υπόθεση διαφθοράς του του Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε –τι άλλο– «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του «ήρωα» πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου θα έπρεπε να ακυρωθεί αμέσως», ανέφερε, πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να «δοθεί χάρη σε έναν μεγάλο ήρωα που έκανε τόσα πολλά για το κράτος» του Ισραήλ, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

