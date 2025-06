Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε σήμερα πως τηρήθηκε η υπόσχεση που είχε κάνει πως θα καταστραφούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γνωστοποιώντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του τηλεφώνησε μόλις ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές για να τον ενημερώσει.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, μετά το αρχικό που μεταδόθηκε λίγα λεπτά πριν από το διάγγελμα που απηύθυνε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου επισήμανε πως η αμερικανική επιχείρηση διεξήχθη «σε πλήρη συντονισμό» με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Σας υποσχέθηκα πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστρέφονταν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ηγείται του ελεύθερου κόσμου με ισχύ. Είναι σπουδαίος φίλος του Ισραήλ, φίλος όσο κανείς άλλος», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου ευχαριστώντας εκ νέου τον αμερικανό πρόεδρο για την απόφασή του.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025