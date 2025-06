Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί θα απευθυνθεί σήμερα (20/6) στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, στο περιθώριο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τους Ευρωπαίους στην ίδια πόλη.

Την ίδια ώρα το Ιράν απέκλεισε κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ «όσο» ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του στη χώρα. «Οι Αμερικανοί έχουν στείλει πολλές φορές μηνύματα καλώντας σοβαρά σε διαπραγματεύσεις. Αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όσο η επιθετικότητα δεν σταματά, δεν υπάρχει θέση για τη διπλωματία και τον διάλογο», τόνισε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του.

European and Iranian diplomats to meet as US delays decision to join Israeli strikes https://t.co/JUMuHG6KeT

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ θα «μιλήσει αυτοπροσώπως» στις 16.00 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πασκάλ Σιμ σε δημοσιογράφους. Θα μιλήσει για περίπου 10 λεπτά, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Νωρίτερα, στις 15:30 ώρα Ελλάδας, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ στη Γενεύη Ντανιέλ Μερόν θα μιλήσει στον Τύπο, κοντά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη Αλεσάντρα Βελούτσι.

European foreign ministers will hold nuclear talks with their Iranian counterpart on Friday, as President Donald Trump mulls the prospect of US involvement in the Iran-Israel war. https://t.co/tbXpd0CEB7 pic.twitter.com/3KpcVUbWrd

— AFP News Agency (@AFP) June 20, 2025