Για παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης από την Ελλάδα καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Συγκεκριμένα, το Λιβυκό ΥΠΕΞ εκφράζει την ανησυχία του για τη δημοσίευση στις 12 Ιουνίου 2025 της ανακοίνωσης των ελληνικών αρχών στην ΕΕ, για την έναρξη διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη χορήγηση αδειών για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της νήσου Κρήτης, ορισμένες από τις οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των θαλάσσιων περιοχών, που αμφισβητούνται από το Λιβυκό κράτος. Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης εκφράζει τις πλήρεις επιφυλάξεις του και τη σαφή αντίθεσή του σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες εξερεύνησης ή γεώτρησης σε αυτές τις περιοχές, χωρίς προηγούμενη νομική συμφωνία, που να σέβεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Καλεί δε την Αθήνα σε διάλογο για το θέμα, αναφέροντας: «Η Λιβύη ανέκαθεν επιδίωκε και συνεχίζει να επιδιώκει να μετατρέψει τη λεκάνη της Μεσογείου σε χώρο συνεργασίας, ειρήνης και κοινής ανάπτυξης μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών και ότι οι μονομερείς λύσεις οδηγούν μόνο σε περαιτέρω ένταση και πολυπλοκότητα. Με βάση αυτές τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, ελπίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν υπεύθυνα το βάθος των ιστορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ζητούμε την επιδίωξη εποικοδομητικού διαλόγου και διαπραγμάτευσης ως τη μόνη επιλογή για την επίτευξη δίκαιων και ισότιμων λύσεων, βασισμένων στο ισχύον διεθνές δίκαιο και τη διατήρηση των συμφερόντων όλων».

A statement of @Mofa_Libya regarding the announcement by Greek authorities of a bidding round for hydrocarbon exploration and exploitation permits in maritime areas south of #Crete, some of which located within the maritime zones disputed with #Libya.#Greece pic.twitter.com/I15M911SMq

— Bader Shniba بدر شنيبة (@BaderShniba) June 19, 2025