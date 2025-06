Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League έβγαλε Παναθηναϊκό και Ρέιντζερς. Και κάπου εκεί, στο αγαπημένο πλέον ψηφιακό στέκι των ποδοσφαιρικών παρεξηγήσεων – το X (πρώην Twitter) – έγινε έκρηξη… αγεωγραφίας. Οι Σκωτσέζοι φίλοι των “Gers” μπήκαν φουριόζοι να σχολιάσουν το νέο ταξίδι της ομάδας τους, μόνο που κάποιοι είχαν μαζί τους μια πυξίδα χαλασμένη.

Γιατί, όπως φαίνεται, για ορισμένους εξ’ αυτών, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ελληνική ομάδα. Όχι. Είναι τουρκική. Ή κυπριακή. Ή «κάτι κάπου εκεί κάτω στη Μεσόγειο». Το μυαλό – αν αυτό υπάρχει – θόλωσε, η γλώσσα μπλέχτηκε και κάπου εκεί, κάτω από σήμα με ένα πράσινο τριφύλλι, το οποίο μάλλον τους τρομάζει λόγω Celtic, ανακάλυψαν… αντίπαλο της Γαλατά, της Φενέρ και της Μπεσίκτας!

Η ατάκα της χρονιάς (και πιθανότατα της δεκαετίας) ανήκει σε έναν σχολιαστή που έγραψε το επικό:

“Would strongly recommend no bears travel to this tie. Turkey has always been a hellhole for travelling fans but this will be 10 times worse because we’re now so closely affiliated with Leeds.” («Συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην ταξιδέψει κανένας οπαδός (bears) για αυτό το ματς. Η Τουρκία ήταν πάντα μια κόλαση για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν, αλλά αυτή τη φορά θα είναι δέκα φορές χειρότερα επειδή πλέον έχουμε τόσο στενή σύνδεση με τη Λιντς.»)

Ναι, σωστά διαβάσατε. Δεν πρέπει να ταξιδέψει κανείς, γιατί η Τουρκία είναι κόλαση και ο Παναθηναϊκός είναι… μέρος της Τουρκίας, και κάπως όλα αυτά συνδέονται με τη Λιντς. Μια πρόταση-λαβύρινθος. Ένα γεωπολιτικό fan fiction.

Δεν ήθελαν και… πολύ οι φίλαθλοι των Ρέιντζερς και άρχισαν την καζούρα, βάζοντας και Κύπρο στη συζήτηση. Ακόμα και Ιρλανδία!

Την επόμενη φορά, αγαπητοί φίλοι των Ρέιντζερς, αντί για σχόλια, μπείτε στο Google Maps.

Μην ξεχάσετε το διαβατήριο σας όταν με το καλό έρθετε στα μέρη μας και το αντηλιακό σας. Και κανονίστε σωστά το ταξίδι σας. Για Ελλάδα. Όχι για Τουρκία.