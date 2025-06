Η Wyndham Hotels & Resorts άνοιξε τις πόρτες του Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa στη Σικελία, όπως ανακοινώθηκε. Το ξενοδοχείο βρίσκεται λίγο έξω από τις Συρακούσες, μια πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με πλούσια μυθολογία και μπαρόκ ομορφιά. Το συγκρότημα των 102 δωματίων, που άλλοτε ήταν ρωμαϊκή έπαυλη, στη συνέχεια μοναστήρι του 9ου αιώνα και αργότερα σικελική Masseria, δηλαδή παραδοσιακό αγρόκτημα ιστορικής αρχιτεκτονικής, είναι ένα ήσυχο καταφύγιο όπου οι αρχαίες πέτρες συναντούν τους ελαιώνες και αιώνες ιστορίας έχουν αναστηλωθεί με αγάπη σε έναν μοναδικό, 4 αστέρων ιταλικό προορισμό.

Προσφέροντας 83 δωμάτια, 14 junior σουίτες και 5 king σουίτες, το Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία παροχών, μεταξύ των οποίων ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τύπου par-71, που εκτείνεται σε 900 στρέμματα, μέσα σε μια καταπράσινη έκταση από πορτοκαλιές και λεμονιές. Υπάρχει επίσης κέντρο γυμναστικής και το ευρύχωρο Monasteri Spa, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πολλές επιλεγμένες θεραπείες ομορφιάς και ευεξίας, δύο πισίνες, εσωτερική και εξωτερική, ατμόλουτρο, σάουνα και υδρομασάζ.

Ο Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της WyndhamHotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Το Dolce byWyndham είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχειακό brand. Το DNA του είναι ριζωμένο στην ομορφιά, τον πολιτισμό και τη σύνδεση, και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να ανθίσει από την Ιταλία, την πατρίδα του ονόματός του και του πνεύματός του. Η διαχρονική γοητεία της Σικελίας την καθιστά ιδανικό σκηνικό για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και αίσθηση του τόπου. Καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση για ταξίδια ουσίας και εμπειρίας, το Dolce συνεχίζει να ανταποκρίνεται, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ένα ελκυστικό lifestyle brand με ισχυρό εμπορικό δυναμικό. Είναι μέρος του Wyndham Advantage: μέγεθος, υποστήριξη και ένα brand που ξεχωρίζει στον εξελισσόμενο κόσμο των ουσιαστικών ταξιδιών».

Από την πλευρά του, ο Alberto Reggidori, Διευθύνων Σύμβουλος της All In Italia Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Στην Ιταλία λέμε “Dove c’è il cuore, lì è casa”- “Όπου βρίσκεται η καρδιά, εκεί είναι το σπίτι”. Με το Dolce by Wyndham Siracusa, δημιουργήσαμε κάτι περισσότερο από ένα θέρετρο -δημιουργήσαμε έναν τόπο όπου το πνεύμα της Σικελίας ζει σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι θέμα αίσθησης, γεύσης και ελευθερίας, και είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τους επισκέπτες σε μια αληθινά αξέχαστη εμπειρία ιταλικής ζωής. Η Wyndham μοιράζεται το πάθος μας για τη φιλοξενία και φέρνει μαζί της το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο brand Dolce, γεγονός που την καθιστά τον ιδανικό εταίρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στην Ιταλία».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το brand Dolce by Wyndham έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής Ευρασίας και Αφρικής, με παρουσία σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελλάδα και Τουρκία.

Το Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa φέρνει το ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της Wyndham στις 7 ιδιοκτησίες και τα 5 brands στην Ιταλία: Dolce, Wyndham Garden, Ramada, Trademark Collection και Registry Collection. Το ξενοδοχείο εντάσσεται σε μία ευρύτερη, μη αποκλειστική συμφωνία ανάπτυξης μεταξύ της Wyndham και της All In Italia Hotels & Resorts, για τη δημιουργία 20 ξενοδοχείων σε προορισμούς-κλειδιά σε όλη την Ιταλία τα επόμενα 10 χρόνια.