Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν νωρίς το πρωί την Παρασκευή, με εκρήξεις να συγκλονίζουν την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κάνουν λόγο για πολύ βαρύ –ακόμη απροσδιόριστο– αριθμό νεκρών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων αξιωματικών του στρατού, αλλά και αμάχων, ανάμεσά τους πολλών παιδιών.

Footage shows intense airstrikes and smoke rising from Tehran Iran, at least 6 impacts reported

Η κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη επλήγη από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι φωτιά και καπνός βγαίνουν από το σημείο και ότι ο ισραηλινός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χουσεΐν Σαλαμί.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Μπαγκερί, σκοτώθηκε στο ισραηλινό πλήγμα, αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Κάτι που ωστόσο διέψευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν διαψεύδει τις φήμες ότι ο κορυφαίος Ιρανός στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγκερί δολοφονήθηκε από το Ισραήλ. Το IRNA δήλωσε ότι ο Bagheri «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο πολέμου» και «δεν έχει υποστεί βλάβη».

Κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν ότι άκουσαν τεράστιες εκρήξεις και η κρατική τηλεόραση του Ιράν και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσαν σχετικές εικόνες, με φωτιά και καπνό να υψώνονται από κτίρια.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά, Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μεταδίδει το Al Jazeera επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη πλησίαζε «το σημείο χωρίς επιστροφή» στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Το ιρανικό καθεστώς προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο κόσμος έχει δοκιμάσει κάθε διπλωματική οδό για να το σταματήσει όμως το καθεστώς αρνείται να σταματήσει», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Ο ισραηλινός στρατός δεν αποκάλυψε τις πληροφορίες, τις οποίες, όπως είπε, συγκέντρωσε πρόσφατα.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε ομιλία του στο YouTube ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν “όσες μέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί η απειλή”. Δήλωσε ότι το Ισραήλ στόχευσε τις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν στη Νατάνζ και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, καθώς και κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες «εργάζονταν για την ιρανική (ατομική) βόμβα» και αξιωματούχους. Είπε ότι το Ιράν επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για να καταστρέψει το Ισραήλ, αφού το παλιό του σχέδιο, ο κύκλος των πληρεξουσίων του, απέτυχε. Το χαρακτήρισε απαράδεκτη απειλή που πρέπει να σταματήσει.

#BREAKING The Israeli operation against Iran, dubbed «Rising Lion», will continue for «as many days as it takes,» Israeli prime minister Netanyahu said in a video message. pic.twitter.com/ya5VI9ptIi

— Iran International English (@IranIntl_En) June 13, 2025