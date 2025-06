Η υγιεινή διατροφή δεν αποτελεί πλέον μια παροδική μόδα, αλλά έναν τρόπο ζωής που κερδίζει διαρκώς έδαφος – ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Η αναζήτηση της ευεξίας και της ποιότητας ζωής έχει καταστήσει τη διατροφή βασικό πυλώνα της καθημερινότητάς μας, οδηγώντας πολλούς στην υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών και στη στροφή προς καταρτισμένους επαγγελματίες στον χώρο της Διατροφής και Διαιτολογίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στροφής προς έναν πιο υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, η Διατροφή και Διαιτολογία αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς και υποσχόμενους τομείς σπουδών, τόσο για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει, όσο και για τη συμβολή του στην υγεία της κοινωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα δυναμικό τετραετές Πτυχίο στη Διατροφή και Διαιτολογία, το οποίο διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση με πρακτική εφαρμογή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνείς προδιαγραφές επαγγελματικής επάρκειας, όπως αυτές ορίζονται από φορείς όπως η European Federation of the Associations of Dietitians, η Academy of Nutrition and Dietetics στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Health and Care Professions Council στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι απόφοιτοι του πτυχίου Διατροφής-Διαιτολογίας εγγράφονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου και στον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ενώ τα επαγγελματικά δικαιώματα μεταφέρονται και στην Ελλάδα για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζει για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την έμφαση στην πρακτική κατάρτιση. Οι φοιτητές αποκτούν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί, αθλητικές οργανώσεις, βιομηχανίες τροφίμων και σχολεία. Αυτό το πλέγμα συνεργασιών διασφαλίζει την επαφή με την πραγματικότητα του επαγγέλματος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που οδηγούν σε άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο επενδύει στις διεθνείς εμπειρίες, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, όπως η φοίτηση για έως δύο εξάμηνα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων διατροφικών πλάνων, αποκτώντας τεχνογνωσία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής πραγματικότητας.

Η κοινότητα του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ιδιαίτερα ενεργή και δραστήρια. Φοιτητές και καθηγητές συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης και κοινωνικά προγράμματα, προωθώντας την αξία της σωστής διατροφής και της πρόληψης στην υγεία. Μέσα από αυτές τις δράσεις, το πανεπιστήμιο δεν περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση αλλά ενισχύει τον κοινωνικό του ρόλο και ενδυναμώνει τους φοιτητές να προσφέρουν ουσιαστικά στον συνάνθρωπο. Δείτε αναλυτικά τα βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για συμβουλές διατροφής συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο στη Διατροφή και Διαιτολογία και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο info@euc.ac.cy και στο +357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025