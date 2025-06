«Τύμπανα του πολέμου» ήχησαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Chatham House, στο Λονδίνο. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέβασε στα ύψη την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, δύο εβδομάδες πριν προεδρεύσει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της συμμαχίας στη Χάγη.

Ο Μαρκ Ρούτε απηύθυνε κάλεσμα «να καταστήσουμε τη συμμαχία μας ισχυρότερη» προκειμένου «να αντιμετωπίσουμε ένα αυξανόμενο φάσμα απειλών» έχοντας την ξεκάθαρη άποψη πως η Ρωσία έχει την ικανότητα «να επανεξοπλιστεί και να απειλήσει τις χώρες της συμμαχίας στο εγγύς μέλλον».

Σε μια εποχή που η Δύση προετοιμάζεται να «ρίξει» πολλά δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της πολεμικής της βιομηχανίας ο Ρούτε, για να δικαιολογήσεις τις δαπάνες αυτές, ισχυρίστηκε ότι «η Ρωσία παράγει σε τρεις μήνες ό,τι παράγει ολόκληρο το ΝΑΤΟ σε ένα χρόνο». Μάλιστα, έδωσε και αριθμητικά στοιχεία: Η αμυντική βιομηχανία της Μόσχας αναμένεται να κατασκευάσει 1.500 άρματα μάχης, 3.000 τεθωρακισμένα οχήματα και 200 πυραύλους Iskander μόνο φέτος…» και για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το επιχείρημα για την αμυντική θωράκιση της συμμαχίας ανέφερε πως «η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα σε πέντε χρόνια». Επανέλαβε τα πέντε χρόνια, για να δώσει έμφαση.

«Ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας», είπε, «η νέα γενιά ρωσικών πυραύλων ταξιδεύει με πολλαπλάσια ταχύτητα από την ταχύτητα του ήχου. Η απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών είναι θέμα λεπτών. Δεν υπάρχει πλέον Ανατολή ή Δύση – υπάρχει μόνο το ΝΑΤΟ», ανέφερε σαλπίζοντας… αντεπίθεση.

«Είναι ζωτικής σημασίας κάθε μέλος του ΝΑΤΟ να σηκώσει το βάρος που του αναλογεί επειδή η Αμερική έχει σηκώσει πολύ μεγάλο μέρος, για πολύ καιρό» καλώντας σε μια «ισχυρότερη» συμμαχία γιατί «εξαιτίας της Ρωσίας, ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη».

«A stronger NATO mean spending much more on our defence»

June 9, 2025