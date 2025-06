Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στα σιντριβάνια του Bellagio στο Λας Βέγκας αργά το βράδυ της Κυριακής. Όπως έγινε γνωστό, άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο πλήθος, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν διεθνή μέσα, το βίντεο κατέγραψε YouTuber την ώρα που έκανε livestreaming.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή, ενώ ένας YouTuber γνωστός ως Finny Da Legend έκανε livestreaming τη βόλτα του κατά μήκος της Λας Βέγκας Strip, συνοδευόμενος από μια γυναίκα.

Την ώρα εκείνη ένας άλλος άνδρας τους προσπέρασε στο βάθος, χωρίς να φαίνεται να τους προσέχει και δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας εμφανίστηκε ξανά στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Στη συνέχεια έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί κάποιον εκτός οθόνης, προς την κατεύθυνση του Finny.

JUST IN: Man opens fire at the Bellagio fountains in Las Vegas, captured on YouTube livestream pic.twitter.com/siWHfwiiI1

Ακούστηκαν τουλάχιστον επτά πυροβολισμοί καθώς οι άνθρωποι έτρεχαν να καλυφθούν. Την ίδια στιγμή, η γυναίκα άρπαξε την κάμερα και φάνηκε να πέφτει στο έδαφος, αν και δεν είναι σαφές αν πυροβολήθηκε. Η ζωντανή μετάδοση απενεργοποιήθηκε από έναν αστυνομικό λίγα λεπτά αργότερα, αναφέρει το BNO News.

«Ανταποκρινόμαστε σε έναν πυροβολισμό στο 3600 μπλοκ του S. Las Vegas Boulevard», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας σε μια σύντομη ανακοίνωση. «Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν μέσα σε καζίνο. Παρακαλείστε να αποφύγετε την περιοχή».

We are responding to a shooting in the 3600 block of S. Las Vegas Boulevard. The shooting did not occur inside a casino. Please avoid the area.

— LVMPD (@LVMPD) June 9, 2025