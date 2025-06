Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα πάρει μέρος στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, ωστόσο μετά την ανακοίνωσή του το Κίεβο διεξήγαγε την επιχείρηση «Spiderweb», κατά την οποία drones έπληξαν 40 μαχητικά αεροσκάφη σε τουλάχιστον τέσσερις βάσεις στη Ρωσία.

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) προετοιμαζόταν για πάνω από ενάμισh χρόνο, ενώ το Sky News αναφέρει ότι εποπτευόταν προσωπικά από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα drones εκτοξεύτηκαν από φορτηγά που είχαν εισέλθει στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές της SBU.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.

Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj

