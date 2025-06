Η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, γνωστή ως SBU, πραγματοποίησε μια μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περισσότερα από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Μια πηγή από τις μυστικές υπηρεσίες δήλωσε στο Sky News ότι τα drones στοχεύουν αεροσκάφη που βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις κάθε βράδυ.

«Τα εχθρικά στρατηγικά βομβαρδιστικά καίγονται μαζικά στη Ρωσία — αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής επιχείρησης της SBU», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας ειδική επιχείρηση για την καταστροφή εχθρικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών στα μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», πρόσθεσε.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU εξασκούνται σε αεροσκάφη που βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις κάθε βράδυ. Αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό ότι έχουν πληγεί περισσότερα από 40 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των A-50, Tu-95 και Tu-22 M3».

Βίντεο δείχνει μια σειρά από βαριά βομβαρδιστικά αεροσκάφη να φλέγονται σε άγνωστη τοποθεσία.

Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από φορτηγά έπληξαν στρατιωτική μονάδα στη Σιβηρία, δήλωσε ένας Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ιγκόρ Κόμπζεφ, κυβερνήτης της πόλης Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε μια μονάδα κοντά στο χωριό Σρέντνι στην περιοχή Ουσόλσκι, αλλά δεν ανέφερε τη στρατηγική αεροπορία.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, ακούγονταν drones να πετούν από πάνω και ένα γιγάντιο σύννεφο καπνού υψωνόταν στον ουρανό.

Αυτό έρχεται καθώς η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «μεγάλης κλίμακας» επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, πλήττοντας περισσότερα από 40 βομβαρδιστικά αεροσκάφη σε τέσσερις βάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Νωρίτερα σήμερα Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν, ότι πιστεύουν ότι «εκρήξεις» προκάλεσαν την κατάρρευση δύο γεφυρών στις παραμεθόριες περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτροχιάζοντας τρένα, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Στο Μπριάνσκ, το οποίο συνορεύει με την Ουκρανία, μια οδική γέφυρα κατέρρευσε αργά το Σάββατο πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή, εκτροχιάζοντας ένα επιβατικό τρένο με κατεύθυνση τη Μόσχα και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε μια γέφυρα αυτοκινητοδρόμου πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η γέφυρα στο Μπριάνσκ κατέρρευσε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 31 άτομα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, οι Σιδηρόδρομοι της Μόσχας ισχυρίστηκαν ότι η γέφυρα κατέρρευσε «ως αποτέλεσμα παράνομης παρέμβασης στις μεταφορές».

Λίγες ώρες αργότερα, σήμερα Κυριακή το πρωί, μια δεύτερη γέφυρα κατέρρευσε επίσης κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Τρόσνα-Καλινόβκα στην περιοχή Κουρσκ, σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κινστάιν, τον υπηρεσιακό κυβερνήτη της περιφέρειας Κουρσκ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερωνόταν για τις εκρήξεις στις γέφυρες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Να σημειωθεί ότι η Μόσχα δείχνει προς το Κίεβο, κάνοντας λόγο για ουκρανικό σαμποτάζ. Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει επίσημα τα περιστατικά.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε, σύμφωνα με ποληροφορίερς από την ERT news, ότι έχει ήδη ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί επίσημα εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα πάντως ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία αύριο στην Τουρκία.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ούμεροφ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Είπε ότι επανέλαβε τα αιτήματα της Ουκρανίας πριν από τη συνάντηση, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση κρατουμένων και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025