Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη αύριο, Δευτέρα, που πρότεινε η Ρωσία.

«Περιέγραψα τις θέσεις (σ.σ. της Ουκρανίας) πριν από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι γι΄άλλη μια φορά ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως και στον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων τον Μάιο.

Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι να εξασφαλίσει «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», καθώς και την «επιστροφή κρατουμένων» και παιδιών από την Ουκρανία τα οποία το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι τα απήγαγε, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

