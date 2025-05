Με την ολοκλήρωση της σεζόν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός ανανέωσε τον αριθμό των τροπαίων του, στον τοίχο των εγκαταστάσεων του Ρέντη.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο, με τις αλλαγές που έγιναν στους αριθμούς των πρωταθλημάτων και των κυπέλλων που έχει κατακτήσει, όπως και στον αριθμό των αγώνων που έχει δώσει στο Europa League.

📍 Rentis training center 🔴⚪️

🏆🏆 Our Trophies Wall has had an overall update! 🤩 pic.twitter.com/Ps5TKOsvDA

