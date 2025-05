Η υπόθεση της μικρής Joshlin Smith, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Φεβρουάριο του 2024 από το σπίτι της στο Saldanha Bay, κοντά στο Κέιπ Τάουν στην Νότια Αφρική, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η μητέρα της, Racquel «Kelly» Smith, ο σύντροφός της Jacquen Appollis και ο φίλος τους Steveno van Rhyn, βρέθηκαν ένοχοι μετά από μια πολύμηνη δίκη που αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες.

Αν και η Joshlin δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, οι αρχές θεωρούν ότι πωλήθηκε για σκοπούς εκμετάλλευσης – πιθανώς σε συνθήκες δουλείας, σύμφωνα με το BBC.

Ο δικαστής Nathan Erasmus, κατά την έκδοση της απόφασης, τόνισε ότι δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στους τρεις κατηγορούμενους.

Δήλωσε πως όλοι φέρουν την ίδια ευθύνη και καταδίκασε τον καθένα σε ισόβια για εμπορία ανθρώπων και επιπλέον 10 χρόνια φυλάκισης για απαγωγή. Η ετυμηγορία έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Κατά την αγόρευσή του, ο δικαστής επεσήμανε την παντελή έλλειψη μεταμέλειας, ιδιαίτερα από τη Smith και τον Van Rhyn.

Τόνισε την κοινωνική ζημιά που προκάλεσαν οι πράξεις τους στην κοινότητα του Middelpos, κάνοντας λόγο για κατοίκους «σπασμένους» από την απώλεια του παιδιού.

Η Smith, 35 ετών, και οι δύο συνεργοί της δεν έδειξαν καμία απολύτως συγκίνηση όταν ανακοινώθηκαν οι ποινές, κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξήχθη σε κοινοτικό κέντρο του Saldanha ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το κοινό.

Three people convicted of human trafficking and kidnapping six-year-old Joshlin Smith were sentenced to life in prison. pic.twitter.com/e5MhkTGEGO

Η υπόθεση βασίστηκε σε πάνω από 30 καταθέσεις μαρτύρων. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν εκείνες της Lourentia Lombard, φίλης και γειτόνισσας της Smith, η οποία κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη τής είχε εκμυστηρευτεί πως «έκανε κάτι ανόητο» και πούλησε τη Joshlin σε έναν παραδοσιακό θεραπευτή, ή «σανγκόμα».

[BREAKING NEWS]

The three people convicted of human trafficking and kidnapping in the case of six-year-old Joshlin Smith have been sentenced to life imprisonment. pic.twitter.com/L1pQNWZXke

— SABC News (@SABCNews) May 29, 2025