Οσο η παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται, ένα ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται στην επικαιρότητα είναι πόσο ζέστη αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός.

Μάλιστα, νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η αντοχή του στις υψηλές θερμοκρασίες έχει υπερεκτιμηθεί, καθώς στην πραγματικότητα οι πολλοί βαθμοί Κελσίου «καίνε» την αποδοτικότητά του.

Την προειδοποίηση αυτή απηύθυναν πρόσφατα καναδοί ερευνητές, οι οποίοι διεξήγαν μια πρωτότυπη έρευνα.

Και πού κατέληξαν; Οτι δεν ισχύει η άποψη που ήθελε ο άνθρωπος να μπορεί να επιβιώνει σε περιβαλλοντική θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου με υγρασία 100% ή σε 46 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 50%.

Η αιτία, δε, της μη ανοχής στην υψηλή ζέστη οφείλεται στον εσωτερικό θερμοστάτη του οργανισμού που φαίνεται να χτυπάει… κόκκινο και να μην αποδίδει αποτελεσματικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου και αγγίζει τους 31 ή και περισσότερους ενώ παράλληλα υπάρχει αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι για τη διεξαγωγή της νέας αυτής μελέτης τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)», οι ερευνητές έβαλαν στο… μικροσκόπιο 12 υγιείς εθελοντές.

Πιο συγκεκριμένα, τους εξέθεσαν σε ποικίλες συνθήκες ζέστης και υγρασίας, με στόχο να εντοπίσουν σε ποιο σημείο ήταν αδύνατη η ρύθμιση της σωματικής θερμοκρασίας τους.

Συνεπακόλουθα, στο πλαίσιο της μελέτης οι συμμετέχοντες συναίνεσαν να υποβληθούν (υπό ανελλιπή ιατρική επίβλεψη στο εργαστήριο) ακόμα και σε ακραίες συνθήκες – π.χ. σε θερμοκρασία 42 βαθμών Κελσίου με υγρασία 57%.

Σημειωτέον, ότι η περιβαλλοντική αυτή κατάσταση αντιστοιχεί σε θερμοκρασία σχεδόν 62 βαθμών Κελσίου όταν η υγρασία αγγίζει το μηδέν.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν έπειτα από τις εντατικές παρατηρήσεις των εθελοντών, οι καναδοί ερευνητές κατέληξαν ότι το εκτιμώμενο όριο της θερμορύθμισης είναι οι 32,3 βαθμοί Κελσίου.

Και αυτό διότι όταν εκτίθεντο οι εθελοντές σε υψηλότερες θερμοκρασίες (κυρίως από 33,7 βαθμούς Κελσίου και άνω), η εσωτερική θερμοκρασία τους αυξανόταν ασταμάτητα, κινδυνεύοντας συνεπώς με θερμοπληξία. Ακόμα όμως και η παραμονή τους επί 9 ώρες σε ένα σχετικά ζεστό περιβάλλον (κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου), επίσης οδηγούσε σε απορρύθμιση του φυσικού θερμοστάτη του οργανισμού.

Τα νέα ευρήματα πρέπει να σημάνουν συναγερμό, καθώς υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη της λήψης άμεσων μέτρων για τις επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική αλλαγή στην υγεία της ανθρωπότητας, επισήμανε μεταξύ άλλων ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Glen Kenny, καθηγητής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα.

Και πρόσθεσε με νόημα ότι πολλές περιοχές στον παγκόσμιο χάρτη θα βιώσουν σύντομα ζέστη και υγρασία πολύ υψηλότερες από αυτές που αντέχουν οι κάτοικοί τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια Υγεία.