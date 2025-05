Ο ευρωπαϊστής δήμαρχος του Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στη Ρουμανία, σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα, σε μια δραματική ανατροπή σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο.

Μετά την καταμέτρηση άνω του 90% των ψηφοδελτίων, ο κεντρώος υποψήφιος συγκέντρωσε σχεδόν το 54% των ψήφων, έναντι 46% για τον ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος AUR Τζότζε Σιμιόν, ο οποίος ωστόσο δήλωσε ότι είναι νικητής, επικαλούμενος «νοθεία».

Με βάση τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα στη Ρουμανία, επιβεβαιώθηκαν και τα exit polls που έδιναν νικητή τον Νικούσορ Νταν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Στην έδρα του Νικούσορ Νταν, που βρίσκεται σε ένα πάρκο στο Βουκουρέστι, ο 50χρονος υποψήφιος χαιρέτισε «τη νίκη μιας κοινότητας Ρουμάνων που θέλουν μια βαθιά αλλαγή».

«Ας χαρούμε αυτή τη βραδιά και από αύριο, ανοικοδομούμε τη Ρουμανία», πρόσθεσε ενώπιον των υποστηρικτών του που φώναζαν «Ευρώπη» και «Ενότητα».

Την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του, μιλώντας μπροστά από το κοινοβούλιο, αυτοανακηρύχθηκε «νέος πρόεδρος της Ρουμανίας», υπολογίζοντας στις ψήφους της μεγάλης διασποράς για να κερδίσει και καταγγέλλοντας «νοθεία», όπως προαναφέρθηκε.

Μάλιστα, ο Σιμιόν έκανε και ανάρτηση στο X:

I am the New President of 🇹🇩

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 18, 2025