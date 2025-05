Η Ρωσία απείλησε την Ουκρανία με «αιώνιο πόλεμο» κατά τη διάρκεια των απευθείας συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, γράφει το Sky News, επικαλούμενο πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Η ουκρανική πηγή είπε ότι οι Ρώσοι δεν ήταν έτοιμοι για τεχνικές συνομιλίες σχετικά με την εκεχειρία, περιμένοντας από τους ανωτέρους τους να τους δώσουν τέτοια εξουσιοδότηση.

Νωρίτερα, άλλη πηγή είχε χαρακτηρίσει στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Μόσχας, σημειώνοντας ότι: «Οι Ρώσοι εκπρόσωποι προβάλλουν απαράδεκτες απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα όσα συζητήθηκαν πριν από τη συνάντηση», συμπεριλαμβανομένης «της αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα του ουκρανικού εδάφους που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία».

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας μετά το τέλος των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι η «πρώτη προτεραιότητα της αντιπροσωπείας ήταν οι άνθρωποι» γι’ αυτό και συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από την κάθε πλευρά.

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου:

‘The agreement to exchange people is an important achievement, and shows we are focused on ending the war.’

Head of the Ukrainian delegation, defence minister Rustem Umerov, speaks following the announcement that Ukraine and Russia will exchange 1,000 prisoners of war. pic.twitter.com/QAc3GTXhcm

— Sky News (@SkyNews) May 16, 2025