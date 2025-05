Συμπτώσεις. Στις 15 του περασμένου Απριλίου, η εξόριστη ιρανή σκηνοθέτις Σεπιντέ Φαρσί έστειλε στην 25χρονη ανεξάρτητη παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φατίμα (Φατέμ) Χασούνα το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Put Your Soul on Your Hand and Walk» που είχε γυρίσει με βάση τις κουβέντες τους για τον πόλεμο στη Γάζα. Της είπε ότι είχε επιλεγεί να προβληθεί στο Φεστιβάλ των Καννών και την κάλεσε να το παρακολουθήσουν μαζί. Εκείνη υποσχέθηκε πως θα έκανε ό,τι μπορούσε. Την επόμενη ημέρα, δύο ισραηλινοί πύραυλοι κατέστρεψαν το σπίτι της, σκοτώνοντας την ίδια, πέντε αδέλφια της και τον πατέρα τους. «Σύμπτωση;» αναρωτιέται η Σεπιντέ. «Ισως. Θα ήθελα όμως να γίνει μια έρευνα».

Eναν χρόνο πριν. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η Σεπιντέ πήγε στο Κάιρο με σκοπό να μπει στη Γάζα, αλλά με το ιρανικό της διαβατήριο ήταν αδύνατο. Χάρις σε κάποιους παλαιστίνιους πρόσφυγες βρήκε το τηλέφωνο της Φατέμ, ήρθε σε επαφή μαζί της και της ζήτησε εικόνες, μαρτυρίες, αλλά και την προσωπική της εμπειρία από την επιβίωση στη Γάζα. Εκείνη δέχθηκε. Μιλούσαν καθημερινά, η μία από το Παρίσι, η άλλη από τη Γάζα. Μάταια η Σεπιντέ προσπαθούσε να πείσει τη Φατέμ να φύγει. «Η θέση μου είναι εδώ», της απαντούσε.

Στα εγκαίνια. «Η Φατίμα θα έπρεπε να είναι ανάμεσά μας απόψε», είπε την Τρίτη η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός, διαβάζοντας μερικούς στίχους της χαμένης φωτορεπόρτερ. Μάλλον δεν την άκουσε ο Νετανιάχου, γιατί θα τη χαρακτήριζε κι αυτήν φίλη της Χαμάς, όπως τον Εμανουέλ Μακρόν.

Γενοκτονία. «Δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί όταν συντελείται γενοκτονία στη Γάζα», τονίζουν πάνω από 400 προσωπικότητες του κινηματογράφου σε κείμενό τους που κυκλοφόρησε την παραμονή του Φεστιβάλ και αναφέρεται τόσο στη Φατέμ, όσο και στους περισσότερους από 200 δημοσιογράφους «που έχουν σκοτωθεί σκόπιμα από τον ισραηλινό στρατό». Ανάμεσα στους υπογράφοντες, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Κώστας Γαβράς, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ρέιφ Φάινς, ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, η Σούζαν Σαράντον, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Ρούμπεν Εστλουντ. Κι άλλοι φίλοι της Χαμάς.

Eνα μήλο. Η μάνα της Φατέμ επέζησε του βομβαρδισμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για μέρες αρνιόταν να φάει. Ξαφνικά, ένα πρωί, ζήτησε ένα μήλο. Στη Γάζα δεν υπάρχουν μήλα, της είπαν.

Η προβολή. Η ταινία της Σεπιντέ Φαρσί προβλήθηκε χθες στο τμήμα Acid του Φεστιβάλ. «Μολονότι μια ταινία είναι κάτι μικρό μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ, «η προβολή αυτή είναι ένας τρόπος να τιμηθεί η μνήμη της Φατίμα Χασούνα». Δεν φτάνει αυτό, λέει η Σεπιντέ, χρειάζεται κάτι πιο δυνατό, το να λες ότι το Φεστιβάλ δεν είναι «πολιτικό» δεν έχει νόημα.