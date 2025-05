Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι στόχευσαν εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor». Πολλές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Πακιστανικού Κασμίρ κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πολλούς μάρτυρες.

Πολλαπλές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ, πρωτεύουσα του πακιστανικού Κασμίρ, καθώς και σε δύο άλλα σημεία της περιοχής, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο μάρτυρες και ένα πακιστανικό τηλεοπτικό κανάλι.

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025