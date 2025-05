Μετά την αποψινή (20:00) αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης» με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική των play offs (1-4) της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός θα κάνει τη φιέστα του για την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος της ιστορίας του.

Λίγες ώρες πριν τους εορτασμούς στο φαληρικό γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν, μέσω ενός βίντεο στα social media, μία γεύση στους φιλάθλους της ομάδας για το τι θα επακολουθήσει.

Εκεί φαίνεται η ανανέωση που γίνεται στο Champions Wall, όπου ενημερώθηκε το συνολικό νούμερο των πρωταθλημάτων σε 48, ενώ προστέθηκε και η φετινή ημερομηνία στο σημείο που καταγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι του πρωταθλητή που έχουν κατακτήσει.

🏆 Our Champions Wall has had an update! 👌🏻 pic.twitter.com/eQPRLSRN9B

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 4, 2025