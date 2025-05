Το πλοίο του «Στόλου της Ελευθερίας» με 30 επιβαίνοντες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που δέχτηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από drones ενώ ξεκινούσε το ταξίδι του από τη Μάλτα στη Γάζα, κινδυνεύει να βυθιστεί καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης.

«Το πλοίο δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή, διότι αν κινηθεί δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν την είσοδο του νερού και, επομένως, το πλοίο θα βυθιστεί πολύ γρήγορα», δήλωσε η Γιασίν Ατζάρ στο Al Jazeera.

Η τελευταία επαφή με τους 30 ακτιβιστές έγινε στις 11πμ, πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε ότι το πλοίο είναι εντάξει και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα σταλούν σκάφη διάσωσης πολύ σύντομα», δήλωσε η Ατζάρ.

Ο «Στόλος της Ελευθερίας» που σχηματίστηκε από ακτιβιστές της ειρήνης από διάφορες χώρες πέρυσι, χρησιμοποιεί μια μετασκευασμένη μηχανότρατα με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που λιμοκτονεί.

«Πέρυσι, αντιμετωπίσαμε πολλούς γραφειοκρατικούς πολέμους, οι οποίοι κράτησαν τα πλοία μας στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης για μήνες. Είχαμε 5.500 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, τους οποίους δεν μπορέσαμε να παραδώσουμε στη Γάζα», ανέφερε η Ατζάρ.

«Και έτσι προσπαθήσαμε ξανά φέτος, και δυστυχώς, μας σταμάτησαν και πάλι. Αυτή τη φορά, όμως, ξεκίνησαν μια εσκεμμένη επίθεση, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό μεταφέρει ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Ατζάρ δήλωσε ότι η ομάδα πιστεύει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ ή έναν από τους συμμάχους του, αλλά ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία.

«Οι Ισραηλινοί πρεσβευτές πρέπει να κληθούν και να απαντήσουν στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου αποκλεισμού (της Γάζας) και του βομβαρδισμού του πολιτικού μας σκάφους σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από διεθνή πρακτορεία.

Ο Τάκης Πολίτης, καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Στόλος της Ελευθερίας» βρίσκεται στη Μάλτα και ανέφερε επίσης ότι το πλοίο δέχτηκε επίθεση επειδή προσπαθούσε να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που λιμοκτονούν.

Το πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας σε διεθνή ύδατα και τώρα είναι αγκυροβολημένο 17 χιλιόμετρα από τη χώρα.

Από την επίθεση έπιασε φωτιά στο μπροστινό τμήμα του πλοίου και άνοιξε τρύπα στο σκάφος. Το πλήρωμα εξέπεμψε SOS και ένα «μικρό σκάφος» από την Κύπρο εμφανίστηκε για βοήθεια, είχαν αναφέρει οι ακτιβιστές πριν αρκετές ώρες.

«Έχουμε 30 διεθνείς ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το πλοίο αυτή τη στιγμή, σε ένα πλοίο που βυθίζεται», δήλωσε η Ατζάρ.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση που φαίνεται φωτιά και ακούγονται εκρήξεις.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

Η κυβέρνηση της Μάλτας δήλωσε ότι οι λιμενικές αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου από σκάφος που ανέφερε πυρκαγιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα. Το σκάφος βρισκόταν εκτός χωρικών υδάτων σύμφωνα με την κυβέρνηση που δίνει μικρότερο αριθμό επιβατών (12 μέλη πληρώματος και 4 πολίτες).

Η Μάλτα δήλωσε ότι κοντινό ρυμουλκό κατευθύνθηκε προς το σημείο και ξεκίνησε επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς και ότι εστάλη μαλτέζικο πλοίο περιπολίας. Ύστερα από αρκετές ώρες, το σκάφος και το πλήρωμα είναι πλέον ασφαλή, δήλωσε η κυβέρνηση της Μάλτας, προσθέτοντας ότι οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν να επιβιβαστούν στο ρυμουλκό.

Ωστόσο σε βίντεο που δημοσιεύτηκε πάνω από το πλοίο οι ακτιβιστές απευθύνουν έκκληση να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση της Μάλτας να βοηθήσει στη διάσωση.

At 00:23 Maltese time, the Freedom Flotilla vessel was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near Malta.

An SOS distress signal was sent out, to… pic.twitter.com/1Fc2wQhlFv

— Nicole Jenes (@NicoleJenes1) May 2, 2025