Πέντε ιστορικές στιγμές από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου τελέστηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου παρευρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και περισσότερες από 100 επίσημες αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων ηγέτες κρατών όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρώπης, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ.

Με την παρουσία τόσων πολλών ηγετών από όλο τον κόσμο, η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου έγινε επίσης μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συγκεντρώσεις της χρονιάς, σύμφωνα με το Euronews.

Ακολουθούν πέντε καθοριστικές στιγμές της ημέρας:

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες προήλθε από μια αυθόρμητη συνάντηση στο Βατικανό.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την προεδρία του Κιέβου δείχνουν τους Ζελένσκι, Τραμπ, Μακρόν και Σταρμερ συγκεντρωμένους σε μια μαρμάρινη αίθουσα πριν από την κηδεία, με τον Μακρόν να στηρίζει με το χέρι τον Ζελένσκι στον ώμο.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025