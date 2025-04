Η πολιτική είναι μία ευαίσθητη και προσωπική υπόθεση. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων όμως, υπάρχει η τάση οι άνθρωποι να αγαπούν μια καλή λυπητερή ιστορία.

Αυτό φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε η γνωστή στο διαδίκτυο ως Princess Q ή @chckpeas και τελικά, απέδωσε πολλά.

Ως μια νεαρή γυναίκα που πάλευε με τις πληρωμές του πανεπιστημίου της, αποδείχτηκε ότι υπήρχε ένας τρόπος να βρει μετρητά, και μάλιστα γρήγορα.

Η νεαρή αποκάλυψε πως μπόρεσε να ξεπληρώσει το χρέος της στο κολέγιο, αφού συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε δωρεές προσποιούμενη την υποστηρίκτρια του MAGA, το Make America Great Again» ένα προεκλογικό σύνθημα που χρησιμοποιείται στην αμερικανική πολιτική και έγινε δημοφιλές από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όλα ξεκίνησαν με μία απλή δήλωση: «Δεν θέλω να κρύβομαι άλλο ως μαύρη υποστηρίκτρια του Τραμπ».

Γνωστή απλώς ως Princess Q ή @chckpeas στο Twitter και Quran στην πραγματική ζωή, η φοιτήτρια ξεκίνησε την ιστορία της γράφοντας στο Twitter το 2018 ότι κουράστηκε να προσποιείται ότι είναι κάτι που δεν είναι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ισχυρίστηκε μάλιστα, πως οι γονείς της «αρνήθηκαν να πληρώσουν τα δίδακτρα του πανεπιστημίου της» αφού εμφανίστηκε ως υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ.

thank you all so much for your overwhelming support. After seeing this tweet my parents cut me off and refuse to pay my university tuition. So if you can find it in your hearts to help this young, black republican pay for school it would be appreciated 🇺🇸 https://t.co/6HGCAj6aTC

— princess Q ✶𓏲ּ꩜ .ᐟ (@chckpeas) October 31, 2018