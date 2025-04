Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκλησή της για επίσημο ταξίδι στη Ρώμη, καθώς οι δύο τους συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια της Ιταλίδας πρωθυπουργού να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ εν μέσω εντάσεων για τους εμπορικούς δασμούς.

Ο Μελόνι δήλωσε ότι το ταξίδι του Τραμπ θα μπορούσε να γίνει «στο εγγύς μέλλον» και θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να συναντηθεί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο στόχος μου είναι να ξανακάνω τη Δύση μεγάλη», δήλωσε η Μελόνι.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη ότι η Μελόνι «κάνει φανταστική δουλειά» και ότι «έχει κατακτήσει την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι «έχει γίνει φίλη».

Ο Τραμπ και η Μελόνι είχαν εκφράσει νωρίτερα αμφότεροι την αισιοδοξία τους για την επίλυση της εμπορικής διένεξης ΕΕ – ΗΠΑ. Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με εισαγωγικούς δασμούς 25% για τον χάλυβα και το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, καθώς και με ευρύτερους δασμούς για όλα σχεδόν τα άλλα αγαθά, στο πλαίσιο της πολιτικής του Τραμπ να πλήττει τις χώρες που, όπως λέει, θέτουν υψηλούς φραγμούς στις αμερικανικές εισαγωγές.

«Είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία και είμαι εδώ για να βοηθήσω σε αυτό», δήλωσε η Μελόνι πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σε γενικές γραμμές ανέμενε ότι θα έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά δεν βιαζόταν.

«Θα έχουμε πολύ μικρό πρόβλημα να κάνουμε μια συμφωνία με την Ευρώπη ή οποιονδήποτε άλλο, επειδή έχουμε κάτι που όλοι θέλουν», υποστήριξε ο Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέπτεται σήμερα την Ιταλία και θα περάσει τις γιορτές του Πάσχα με την οικογένειά του στη Ρώμη και το Βατικανό, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού μιας εβδομάδας που θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στην Ινδία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Βανς θα βρεθεί στην Ιταλία ενώ έχει ενταθεί το κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις λόγω των δασμών στο εμπόριο και του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά την επίσκεψή του θα συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Βανς θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ενδέχεται επίσης ο Βανς να συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο. Ο ποντίφικας έχει περιορίσει τις δημόσιες υποχρεώσεις του μετά την πνευμονία που πέρασε και η οποία τον κράτησε στο νοσοκομείο για πέντε εβδομάδες.

Ωστόσο, μπορεί να παρευρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Βανς και με τον δεύτερο στην ιεραρχία αξιωματούχο του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Πάρολιν.

Ο Φραγκίσκος έχει επικρίνει τις πολιτικές μαζικών απελάσεων του Τραμπ και έχει καλέσει τους καθολικούς – μεταξύ των οποίων και τον Βανς – να σεβαστούν την εγγενή «αξιοπρέπεια» όλων των ανθρώπων.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο δεύτερος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δεν είναι σαφές εάν ο Βανς θα πάρει μέρος με κάποια ιδιότητα σε αυτές.

Μετά την παραμονή του στην Ινδία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην Ινδία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η σύζυγός του Ούσα είναι ινδικής καταγωγής. Ο Βανς αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, στις οποίες προβλέπεται να κυριαρχήσει το θέμα των δασμών.

VIDEO | Delhi: “We received the notice from JD Vance’s office informing about his visit with family to India and Italy. He will meet PM Modi and will travel to Agra as well with his family,” says Margaret Macleod, US State Department’s Spokesperson, on US Vice President JD… pic.twitter.com/dHxQW8yScR

— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2025