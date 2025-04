Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαλαρωτική και αναζωογονητική συνεδρία κρυοθεραπείας κατέληξε σε τραγικό δυστύχημα σε ένα γυμναστήριο στο Παρίσι.

Μια γυναίκα πέθανε και μια άλλη έμεινε να παλεύει για τη ζωή της μετά από δυσλειτουργία ενός θαλάμου κρυοθεραπείας σε γυμναστήριο του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μία 29χρονη υπάλληλος του γυμναστηρίου, ενώ η δεύτερη ήταν μία πελάτισσα 34 ετών.

Οι γυναίκες φαίνεται πως κατέρρευσαν μετά από διαρροή αζώτου από ψυκτικό θάλαμο που είχε επισκευαστεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με τη New York Post.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο αέριο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ατμόσφαιρας ακραίων θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο γυμναστήριο. Παρά τις προσπάθειες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν την 29χρονη υπάλληλο, ενώ η 34χρονη πελάτισσα βρίσκεται «μεταξύ ζωής και θανάτου» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Woman dies and another in hospital after cryotherapy session at Paris gym

Sources close to police inquiry say an employee collapsed after nitrogen leak and second woman is in intensive carehttps://t.co/A9zDA0u1hr

— Gerard Hough (@GerardHough) April 15, 2025