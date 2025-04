Δεκαεννιά ταινίες λαμβάνουν μέρος στη φετινή κούρσα για τη διεκδίκηση του Χρυσού Φοίνικα και των υπόλοιπων βραβείων του Φεστιβάλ των Καννών, του οποίου η αυλαία για 78η φορά στην ιστορία του θεσμού θα σηκωθεί την Τρίτη 13 Μαΐου, την ίδια ημέρα που ο 81χρονος αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο (που δεν έχει κερδίσει ποτέ ο ίδιος βραβείο από το Φεστιβάλ) θα τιμηθεί με έναν Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της κινηματογραφικής προσφοράς του. To όνομα του Ντε Νίρο είναι στενά συνδεδεμένο με το Φεστιβάλ και δύο ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί, «Ο ταξιτζής» και «Η αποστολή», έχουν κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα. Την ίδια βραδιά, η αυλαία θα σηκωθεί με την πρεμιέρα της γαλλικής ταινίας «Partir un Jour» της Αμελί Μπονέν – εκτός συναγωνισμού.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ των Καννών Τιερί Φρεμό και την πρόεδρο του θεσμού Ιρίς Νομπλόχ. Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής θα είναι η γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός, και να σημειωθεί εδώ ότι οι γαλλόφωνες ταινίες θα είναι αρκετές στο επίσημο πρόγραμμα. Υπάρχουν μάλιστα δημιουργοί που έχουν ήδη κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα. Μία είναι η Γαλλίδα Τζούλια Ντικουρνό (Χρυσός Φοίνικας για το «Titane») που παρουσιάζει την τελευταία ταινία της, «Alpha». Δίπλα της οι βέλγοι αδελφοί Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν (δις βραβευμένοι με Χρυσό Φοίνικα για τις ταινίες «Ροζετά» και «Το παιδί») που εμφανίζονται για μία ακόμη φορά εντός διαγωνισμού με την ταινία «The Young Mother’s Home». Μία ακόμα γαλλική παραγωγή εντός διαγωνισμού είναι η ταινία «Dossier 137» του Ελβετού Ντομινίκ Μολ, στην οποία πρωταγωνιστεί η Λεά Ντρουκέρ.

Οι σταρ

Μεγάλα ονόματα αναμένονται και φέτος στο Φεστιβάλ και… πλοηγός τους θα είναι ο Τομ Κρουζ. Ο 62χρονος ηθοποιός και παραγωγός επιστρέφει στο Φεστιβάλ των Καννών τρία χρόνια μετά το «Top Gun: Maverick», όπου είχε κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό σόου. Κάτι παρόμοιο αναμένεται και φέτος καθώς ο λόγος που φέρνει τον Κρουζ στην Κρουαζέτ είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της τελευταίας του «Επικίνδυνης αποστολής». Η περιπέτεια του «Mission: Impossible – The Final Reckoning» στις αίθουσες θα ξεκινήσει (εκτός συναγωνισμού) από την Κυανή Ακτή και ποιος ξέρει τι έκπληξη μπορεί να περιμένει φέτος τους φαν του Κρουζ μετά τα αεριωθούμενα με τους πολύχρωμους καπνούς τον Μάιο του 2022.

Ενδιαφέρον προκαλεί ο γαλλικός τίτλος «Nouvelle Vague» (Νέο Κύμα) σε μια αμερικανική ταινία, την τελευταία δημιουργία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (δημιουργός της τριλογίας «Πριν το ξημέρωμα», «Πριν το ηλιοβασίλεμα» και «Πριν τα μεσάνυχτα»). Με αυτή την ταινία ο Λινκλέιτερ επιστρέφει στα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας του Ζαν – Λικ Γκοντάρ «Με κομμένη την ανάσα» – κορωνίδα του γαλλικού Νέου Κύματος στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ενας άλλος Αμερικανός, και μάλιστα συχνός επισκέπτης του Φεστιβάλ των Καννών, είναι ο Γουές Αντερσον που παρουσιάζει το «Phoenician Scheme». Οπως συμβαίνει με όλες τις ταινίες του Αντερσον, έτσι και εδώ εμφανίζονται αρκετοί ηθοποιοί που αναμένεται να προσθέσουν λάμψη με την παρουσία τους στο Φεστιβάλ. Ο Τομ Χανκς, η Σκάρλετ Τζοχάνσον, ο Μπενίσιο ντελ Τόρο και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ανήκουν στο καστ της ταινίας.

Από την Αμερική προέρχεται και η Κέλι Ράιχαρτ (σκηνοθέτις του «Wendy and Lucy») που με την ταινία «The Mastermind» καταπιάνεται με μια υπόθεση κλοπής έργων τέχνης κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Ακόμα πιο πίσω στην ιστορία του 20ού αιώνα θα μας μεταφέρει η «Ιστορία του ήχου» του Ολιβερ Χερμάνους, ένα δράμα εποχής με φόντο τα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και πρωταγωνιστή τον Πολ Μεσκάλ.

Από όλο τον κόσμο

To διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών περιέχει ταινίες από πολλά σημεία του κόσμου. Περιέργεια θα προκαλέσει η ταινία «Δύο κατήγοροι», και αυτό επειδή τη σκηνοθέτησε ο Ουκρανός Σεργκέι Λόζνιτσα, γνωστός για την αντιρωσική πολιτική που ασκεί μέσω των ταινιών του – μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης. Από τη Βραζιλία έρχεται η ταινία «Ο μυστικός πράκτορας» του Κλέμπερ Μεντόντσα Φίλο και από τη Νορβηγία η «Sentimental Value» του Χοακίμ Τρίερ με τη «μούσα» του, Ρενάτε Ρέινσβε (βραβείο ερμηνείας στις Κάννες για την ταινία τους «Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου»). Μια γερμανική συμμετοχή έχουμε με την ταινία «Sound of Falling» της Μάσα Σιλίνσκι, μια ισπανική με τη «Romaria» της Κάρλα Σιμόν και μια ιταλική με το «Fuori», όπου πρωταγωνιστεί η Βαλέρια Γκολίνο και τη σκηνοθετεί ο Μάριο Μαρτόνε. Τέλος, «Ενα απλό ατύχημα» είναι ο τίτλος της πρόσφατης ταινίας του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από το καθεστώς της πατρίδας του, ενώ με το «Eagles of the Republic» ο γεννημένος στη Σουηδία, αιγυπτιακής καταγωγής Ταρέκ Σαλέχ επιστρέφει στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών τρία χρόνια μετά τη «Συνωμοσία του Καΐρου», για την οποία κέρδισε το βραβείο σεναρίου.

Εκτός συναγωνισμού

Στις ταινίες εκτός συναγωνισμού κάποιες που ξεχωρίζουν είναι ένα ντοκιμαντέρ του Αντριου Ντόμινικ για τον Μπόνο των U2 (ειδικές προβολές), όπως και το «Amrum», τελευταία ταινία του Γερμανού τουρκικής καταγωγής Φατίχ Ακίν (πρεμιέρες). Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Τιερί Φρεμό δεν ανακοίνωσε ότι η τελευταία ταινία του Σπάικ Λι, «Highest 2 Lowest», θα παιχτεί επίσης εκτός συναγωνισμού. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Λι με ανάρτησή του στο Instagram. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντενζέλ Ουάσιγκτον είναι εμπνευσμένη από το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ του Ακίρα Κουροσάβα «Ο δολοφόνος του Τόκιο».