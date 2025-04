Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον ήχο επανεκκίνησης των πάλαι ποτέ Windows 95, ο οποίος έπαιζε όταν οι υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιούνταν ή επανεκκινούνταν; Σίγουρα λίγοι.

Ο εν λόγω ήχος ήταν δημιούργημα του ατμοσφαιρικού μουσικού Μπράιαν Ίνο και προστέθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Το «κουδούνισμα», επιλέχθηκε επειδή τα Microsoft Windows 95 «έφεραν περισσότερες λειτουργίες του υπολογιστή κάτω από ένα λογισμικό διεπαφής γραφικών (GUI), καθιστώντας έναν οικιακό υπολογιστή πιο προσιτό σε ένα μη εξειδικευμένο κοινό καταναλωτών», ανέφερε η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην ανακοίνωσή της για τις νέες καταχωρίσεις στο μητρώο.

Οι νέες προσθήκες

Άλλες ηχογραφήσεις που προστέθηκαν στο μητρώο για το 2025 περιλαμβάνουν άλμπουμ, μουσικά singles και εκπομπές σημαντικές για την αμερικανική ιστορία.

Για παράδειγμα, το μητρώο περιλαμβάνει πλέον το ραδιοφωνικό τηλεφώνημα του εκφωνητή Τσακ Τόμσον για το «Game 7» του «World Series» του 1960 μεταξύ των Pittsburgh Pirates και των New York Yankees.

Στα άλμπουμ που προστέθηκαν περιλαμβάνονται και το 1969 «Chicago Transit Authority» του Chicago, το 1973 «Goodbye Yellow Brick Road» του Έλτον Τζον, το 1975 «I’ve Got the Music in Me» της Θέλμα Χιούστον και τους Pressure Cooker και το 1976 «Fly Like An Eagle» των Steve Miller Band.

Τα singles που προστέθηκαν στο μητρώο περιλαμβάνουν το «My Heart Will Go On» της Σελίν Ντιόν από τον «Τιτανικό», την επιτυχία «I Am Woman» της Έλεν Ρέντι το 1972, το «Before the Next Teardrop Falls» του Φρέντυ Φέντερ το 1975 και μια ηχογράφηση του 1913 του λαϊκού τραγουδιού της Χαβάης «Aloha ‘Oe», που γράφτηκε από την τελευταία βασίλισσα Liliʻuokalani, την τελευταία μονάρχη των νησιών.

«Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι περήφανη και έχει την τιμή να επιλέξει αυτούς τους ηχητικούς θησαυρούς που αξίζουν να διατηρηθούν, συμπεριλαμβανομένης εμβληματικής μουσικής σε διάφορα είδη, ηχογραφήσεων πεδίου, αθλητικής ιστορίας, ακόμη και των ήχων της καθημερινής μας ζωής με την τεχνολογία», δήλωσε η βιβλιοθηκονόμος του Κογκρέσου Κάρλα Χέιντεν σε ανακοίνωση.

*Πηγή: The Washington Times, Κεντρική Φωτογραφία: Υπολογιστής που στην οθόνη του αναγράφεται «Windows 95», Πηγή: Wikimedia