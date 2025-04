Οι μετοχές των Nike, Adidas και Puma κατέγραψαν μεγάλη πτώση σήμερα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε σειρά νέων δασμών, μεταξύ άλλων στο Βιετνάμ, την Ινδονησία και την Κίνα, που αποτελούν βασικές αγορές για την προμήθεια προϊόντων για τις εταιρίες αθλητικών ειδών.

Το Βιετνάμ αποτέλεσε στόχο δασμών 46%, η Καμπότζη 49%, το Μπανγκλαντές 37% και η Ινδονησία 32%, ενώ ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Κίνα κατά επιπλέον 34 ποσοστιαίες μονάδες, ύστερα από προηγούμενους δασμούς 20%.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Cambodia and Vietnam were slapped 49% and 46% tariffs respectively. Why?

«China has turned Cambodia into the most important transshipment hub that Communist China uses to evade our tariffs,» a White House official said.

Vietnam too. Buildings in Vietnam that may look like… pic.twitter.com/ffyTdhR6Iu

— Ken Moriyasu (@kenmoriyasu) April 2, 2025