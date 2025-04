Με τις μελωδίες να λειτουργούν ως προσευχή και την Αθήνα να μεταμορφώνεται σε μια σκηνή μυσταγωγίας, το Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, ο ιδιαίτερα πετυχημένος θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιστρέφει από τις 12 έως τις 16 Απριλίου. Στην τρίτη και πιο πολυσυλλεκτική της χρονιά, η διοργάνωση απλώνεται πλέον σε πέντε ημέρες εκδηλώσεων, από το Σάββατο του Λαζάρου έως τη Μεγάλη Τετάρτη, φιλοξενούμενη σε ιστορικούς ναούς όπως η Μητρόπολη Αθηνών και ο Καθολικός Καθεδρικός, μουσεία όπως αυτό της Ακρόπολης, δρόμους όπως οι Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου και τοπόσημα της πόλης όπως το Φετιχιέ Τζαμί, τα οποία φέρνει κοντά στην τέχνη, την παράδοση και την πνευματικότητα.

«Καθώς η συμβολή της λατρευτικής μουσικής στην ανάπτυξη κι εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού είναι καθοριστική, το φεστιβάλ θα παρουσιάσει μουσική που δημιουργήθηκε για θρησκευτική χρήση ή επικαλείται το θείο στοιχείο αλλά με πολύ ευρείες αισθητικές κι εννοιολογικές στοχεύσεις που άπτονται της σχέσης του ανθρώπου με το υπερβατικό. Επιπλέον, θα προσεγγίσει τη σχέση θρησκευτικής λατρείας και μουσικής μέσα από διαφορετικές πτυχές και παραδόσεις», ανέφερε κατά τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Λυρικής Γιώργος Κουμεντάκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του φεστιβάλ.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αφού ανακοίνωσε ότι μέρος των εκδηλώσεων θα είναι διαθέσιμο προς θέαση στη νέα πλατφόρμα του υπουργείου από το τέλος του χρόνου, δήλωσε ότι «για την ορθόδοξη πίστη το Πάσχα είναι η κορυφαία στιγμή της χριστιανικής λατρείας. Είναι η στιγμή του Θείου Δράματος και της Ανάστασης. Και μέσα στη χωρητικότητα της Ορθοδοξίας η πολυσυλλεκτικότητα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής δημιουργεί μια οντότητα που είναι αυτό καθαυτό το φεστιβάλ».

500 καλλιτέχνες, 40 δράσεις

Το φετινό πρόγραμμα με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 καλλιτεχνών αποτελείται από 40 συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις με δωρεάν είσοδο, δημιουργώντας ένα πανόραμα που αγγίζει από τη βυζαντινή μουσική έως τους σύγχρονους ήχους. Περίοπτη θέση σε αυτό έχουν οι περιπατητικές συναντήσεις με μπάντες πέριξ της Ακρόπολης. Σταχυολογώντας τις σημαντικές στιγμές του φεστιβάλ, ξεχωρίζουμε την όπερα για παιδιά «Ο κατακλυσμός του Νώε» που έρχεται σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση σε σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση (14-15/4 στις 17.30 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας») αλλά και τη συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης – Ο άγιος του έρωτα» που φέρνει σε διάλογο τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη με τη βυζαντινή μουσική σε ερμηνεία Δήμητρας Γαλάνη, με τη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου και της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας (13/4 στις 17.00 στο Μουσείο Ακρόπολης).

Στη συναυλία με τίτλο «Bach in the Sky with Diamonds» στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, αυθεντικά έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ συνομιλούν με ορισμένες από τις γνωστότερες μελωδίες των Beatles, αλλά και των Μπιλ Εβανς και Χιρόμι Ουεχάρα, σε πρωτότυπες διασκευές της πιανίστριας και συνθέτριας Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου (13/4 στις 20.30). Στον ίδιο χώρο, η χορωδία musicAeterna Byzantina με δημιουργό της και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θεόδωρο Κουρεντζή θα ερμηνεύσει τους μυσταγωγικούς ύμνους της Μεγάλης Τρίτης, με την Αμαλία Μουτούση να αναλαμβάνει την αφήγηση (14/4 στις 22.00). Εκεί θα γίνει και η πρώτη παρουσίαση του νέου έργου του Νίκου Γαλενιανού «Paradise lost – Μορφαί δαιμονίων» με θέμα τον εναγκαλισμό του φιδιού με τον διάβολο, το όνειρο της Εύας για την απώλεια του Παραδείσου και τον θρήνο της φύσης για τη βακχική σφαγή του Πενθέα. Στην ερμηνεία του, το κοινό θ’ ακούσει τις Ιωάννα Βρακατσέλη, Δανάη Μπλέτσα και Αρτεμη Μπόγρη μαζί με το γυναικείο χορωδιακό σύνολο Chores (15/4 στις 18.30).

Συνεργασία με την ΚΟΘ

Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που συνεργάζεται για πρώτη φορά με το φεστιβάλ, η χορωδία Βάνια Μονέβα από τη Βουλγαρία έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής υπό τη διεύθυνση της Βάνια Μονέβα με μουσικές από την πατρίδα της που αξιοποιούν με εντυπωσιακό τρόπο τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής (16/4 στις 17.30 και 19.00). Παράλληλα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Λυρικής, θα δώσει την πασχαλινή της συναυλία με έργα των Μητρόπουλου, Στράους και Περπέσα σε μουσική διεύθυνση Λέο Μακφάλ (16/4 στις 20.00).

Το κρητικό μουσικό σύνολο Vamos Orchestra θα επιχειρήσει μια επαναπροσέγγιση της Εβδομάδας των Παθών στη συναυλία «Ω γλυκύ μου έαρ». Θα παρουσιάσει τον «Επιτάφιο» και τον κύκλο τραγουδιών «Μαουτχάουζεν» του Μίκη Θεοδωράκη μαζί με τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής «Αι γενεαί πάσαι» (14/4 στις 17.30 και 19.30 στο Μουσείο Ακρόπολης). Το «Ρέκβιεμ σε ντο ελάσσονα» του Λουίτζι Κερουμπίνι, ένα από τα σημαντικότερα έργα θρησκευτικής μουσικής του 19ου αιώνα, θα ερμηνεύσουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, που μετέχουν στο φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Αλκη Μπαλτά για να τιμήσουν τη μνήμη της πιανίστριας Βίκυς Στυλιανού που απεβίωσε πέρυσι (13/4 στις 20.00 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»). Τέλος, ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος θα δώσει κι αυτός το «παρών» στο φεστιβάλ διευθύνοντας την ανεξάρτητη ορχήστρα εγχόρδων της Βουλγαρίας Drop Down Community στη «Συμφωνία αρ. 14» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς με μεσόφωνο τη Θεοδώρα Μπάκα και βαθύφωνο τον Τίμο Σιρλαντζή (15/4 στις 20.00 στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής).