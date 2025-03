Το ποσό των 69 δισ. δολαρίων θα χορηγήσει το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας μέσω της τοποθέτησης σε μετοχές στο πλαίσιο της δέσμευσης του Πεκίνου να ενισχύσει τα κεφαλαιακά αποθέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Bank of Communications Co., η Bank of China Ltd., η Postal Savings Bank of China Ltd. και η China Construction Bank Corp. σχεδιάζουν να αντλήσουν συνολικά έως 520 δισ. γιουάν (69 δισ. δολάρια) μέσω πρόσθετων προσφορών μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της χώρας.

Το υπουργείο Οικονομικών θα είναι ο κορυφαίος επενδυτής σε όλες τις προτεινόμενες ιδιωτικές τοποθετήσεις, εγγράφοντας μετοχές συνολικής αξίας 500 δισ. γιουάν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι τράπεζες θα εκδώσουν τις νέες μετοχές με ασφάλιστρο μεταξύ 8,8% και 21,5% πάνω από τα επίπεδα κλεισίματος της Παρασκευής στη Σαγκάη, προκειμένου να αναπληρώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια (βασικά κεφάλαια της κατηγορίας 1 ή tier-1 capital).

Οι τράπεζες, που επιστρατεύτηκαν για να στηρίξουν την οικονομία τα τελευταία χρόνια, παλεύουν με τα χαμηλά περιθώρια κέρδους, την επιβράδυνση της αύξησης των κερδών και την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων.