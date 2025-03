Τουλάχιστον 694 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.670 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη Μιανμάρ, μεταδίδει σήμερα Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα που κυβερνά την ασιατική χώρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @UNICEF).

Τα 7,7 Ρίχτερ προήλθαν από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός 6,7 βαθμών

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude.pic.twitter.com/S1cqFb6uVC — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Αλλοι οκτώ θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου κατέρρευσε ουρανοξύστης λόγω του σεισμού.

5. 🚨43 workers trapped in rubble of building which collapsed due to earthquake in Myanmar Workers are crying for help 😥pic.twitter.com/RFoksd7P0x — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Η Μιανμάρ συγκλονίστηκε στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 στην Ελλάδα) από σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, προερχόμενος από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭 This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

Συλλυπητήρια από Ιαπωνία

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Mandalay’s historic Shwe Boan Shein Mosque, in Myanmar destroyed. Dozen dead or missing inside. #earthquake pic.twitter.com/dBGiMeCHhx — Anonymous (@YourAnonCentral) March 28, 2025

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στο κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι επλήγησαν», αναφέρει ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στη δήλωσή του.

🇹🇭At least 10 people have been killed in Bangkok, Thailand and 101 are missing following the 7.7 magnitude earthquake earlier today. 🇲🇲In Myanmar, at least 144 people were killed and 730 injured after the earthquake struck outside the city of Mandalay. pic.twitter.com/FPiONpCLea — Oli London (@OliLondonTV) March 28, 2025

«Προσεύχομαι ειλικρινά για τη γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών και την ταχεία αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Μιανμάρ (…) σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές», συμπληρώνει.

🧵 Massive 7.7 Earthquake rocked Myanmar today, flattening buildings and shaking Southeast Asia The devastation is unreal… 🧵Thread 👇 ⚠️ Near Mandalay—Myanmar’s second-largest city. 6.4 aftershock hit minutes later. Bangkok felt it 600 miles away—skyscrapers collapsed… pic.twitter.com/hBvnmP1hJL — Culture War Report (@CultureWar2020) March 29, 2025

Παράλληλα, εξέφρασε «βαθύτατα συλλυπητήρια» για τις απώλειες ζωών στην Ταϊλάνδη εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

2. This is Myanmar, devastated by the 7.7 earthquake. Many are missing.pic.twitter.com/0WkRumpFUg — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

