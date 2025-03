Πανικό προκάλεσε μία γυναίκα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, στο Τέξας, γδύθηκε εντελώς και άρχισε να επιτίθεται σε υπαλλήλους και να προκαλεί καταστροφές εντός του χώρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε δύο άτομα με ένα μολύβι και να δάγκωσε έναν υπεύθυνο εστιατορίου μέσα στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στις 14 Μαρτίου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ίδια αυτοαποκαλούνταν «θεά Αφροδίτη».

Με βάση δημοσίευμα της New York Post, η επίθεση ξεκίνησε όταν η νεαρή φέρεται να άρπαξε ένα μολύβι και να μαχαίρωσε τον υπεύθυνο εστιατορίου στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ τον δάγκωσε και στο χέρι, προκαλώντας πληγές και μώλωπες. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που η γυμνή γυναίκα σπάει μια τηλεόραση βιτρίνας, πετάει νερά στον αέρα και ουρλιάζει, ενώ οι περαστικοί καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους.

Σε μια στιγμή, μια γυναίκα προσπάθησε να της δώσει ένα παλτό, αλλά η Πάλμα άρχισε να τσιρίζει και να τρέχει, φωνάζοντας «f*ck you» σε τυχαίους περαστικούς, προτού συνεχίσει το καταστροφικό της ξέσπασμα.

Manic woman strips naked and goes on wild stabbing, biting spree at Texas airport, video shows https://t.co/EnN1fCbxDf pic.twitter.com/aCtAWgNYFG

— New York Post (@nypost) March 26, 2025