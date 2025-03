Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας μήκους 200 μέτρων στο χωριό Ντάουλε, στο Εκουαδόρ.

Η γέφυρα που κατέρρευσε ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μάγρο. Τη στιγμή της τραγωδία βρίσκονταν πάνω της τέσσερα φορτηγά, ένα άλλο όχημα και δύο μοτοσικλέτες.

Η εθνική γραμματεία διαχείρισης κινδύνων ενημέρωσε χθες (21/3) μέσω X ότι ανακτήθηκαν τέσσερα πτώματα αγνοουμένων ενώ αναζητείται και ένα πέμπτο πρόσωπο. «Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν το έργο τους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, είχε γίνει λόγος για τρεις νεκρούς, δυο αγνοούμενους και πέντε τραυματίες σε σταθερή κατάσταση.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας πάνω στη γέφυρα υπήρξε «υπερβολικό» φορτίο, δήλωσε η επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Γουάγιας Μαρσέλα Αγινάγα.

Σε βίντεο, που έχουν αναρτηθεί στα social media, διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν μακριά από τη γέφυρα μετά την κατάρρευσή της, ένα σύννεφο σκόνης να έχει καλύψει την περιοχή καθώς και ένα όχημα να έχει αναποδογυρίσει και να επιπλέει στο νερό.

