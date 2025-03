Ένοπλοι που επέβαιναν σε ένα μηχανάκι πυροβόλησαν οκτώ φορές την πρόσοψη του προξενείου του Ιράκ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να προκληθούν ζημιές, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Απόψε, άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, άνοιξαν πυρ εναντίον του γενικού προξενείου του Ιράκ. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ούτε υλικές ζημιές», σύμφωνα με τον Οντζού Κετσελί.

The Foreign Ministry announces that the consulate building in Istanbul was subjected to gunfire by unidentified individuals.#Iraq #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/D461kNIreT

