Η Εθνική Ελλάδας παρά την ασφυκτική της πίεση στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα κατάφερε απέναντι στην Σκωτία και τελικά ηττήθηκε με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το πέναλτι του ΜακΤόμινεϊ στο 33′.

Η Εθνική μας πετάει στην Γλασκώβη με σκοπό το «διπλό» και την πρόκριση στην League A του Nations League παρά το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα που αδίκησε – βάσει της εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο – την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το ματς θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 19:00 το απόγευμα στην δύσκολη έδρα του Χάμπντεν Παρκ.

Θυμίζουμε, πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μανώλη Σιώπη, που δεν ταξίδεψε κιόλας στην σκωτσέζικη πόλη, επειδή ήταν στο όριο καρτών και δέχτηκε τελικά την κίτρινη στο χθεσινό παιχνίδι, με τον Κώστα Γαλανόπουλο να παίρνει την θέση του στην αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητες της Εθνικής να προκριθεί στην League A του Nations League έχουν μειωθεί αισθητά, αφού μειώθηκε 33% απο 57% και πλέον είναι στο 24% οι πιθανότητες της για να τα καταφέρει να περάσει αυτή.

Απο την άλλη η Σκωτία ανέβηκε στο 76% δηλαδή 33% παραπάνω απο τι ήταν πριν τον αγώνα στο Φάληρο.

To qualify for UNL League A (as of 20 Mar):

84% 🇹🇷 Türkiye (📈 +35%)

81% 🇺🇦 Ukraine (📈 +39%)

76% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland (📈 +33%)

52% 🇷🇸 Serbia (📈 +11%)

48% 🇦🇹 Austria (📉 -11%)

24% 🇬🇷 Greece (📉 -33%)

19% 🇧🇪 Belgium (📉 -39%)

16% 🇭🇺 Hungary (📉 -35%)

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 20, 2025