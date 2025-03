Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι στηρίζει την παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ προτού το Κίεβο συμφωνήσει πλήρως.

«Αφού λάβουμε τις λεπτομέρειες από τον Αμερικανό πρόεδρο, από την πλευρά των ΗΠΑ, θα δώσουμε την απάντησή μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι «εγγυητές» και ότι «η δική μας πλευρά θα το διατηρήσει (σ.σ. τη μερική εκεχειρία)» εφόσον η Ρωσία τηρήσει το δικό της μέρος.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα υποστηρίξει κάθε ιδέα που οδηγεί σε μια σταθερή και δίκαιη ειρήνη, αλλά ότι μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός θα ήταν ένα καλύτερο βήμα προς τα εμπρός.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι μελλοντικές συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι δεν θα φέρουν αποτελέσματα.

Zelenskyy says he has not yet had any contact with US President Donald Trump after his conversation with Vladimir Putin

– Zelenskyy expresses hope Trump will call him to discuss results of his phone talk with Putin

– Zelensky says Ukraine has always maintained the position of… pic.twitter.com/Mi9G3XykaH

— Anadolu English (@anadoluagency) March 18, 2025