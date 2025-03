Εισαγγελείς στη Λιθουανία κατηγόρησαν σήμερα Δευτέρα τη Ρωσία ότι ενορχήστρωσε εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ΙΚΕΑ στο Βίλνιους πέρυσι, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια».

Οι λιθουανικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν «εύλογους λόγους» να πιστεύουν ότι άγνωστες ρωσικές «στρατιωτικές δομές και υπηρεσίες ασφαλείας» οργάνωσαν και χρηματοδότησαν την επίθεση της 9ης Μαΐου 2024 κατά του καταστήματος της σουηδικής εταιρείας στη λιθουανική πρωτεύουσα.

«Θεωρούμε την πράξη αυτή ως τρομοκρατική ενέργεια με σοβαρές συνέπειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας Αρτούρας Ουρμπέλις.

Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι ένας ύποπτος εισήλθε στην Πολωνία στις αρχές του 2024 και, κατά τη διάρκεια μυστικής συνάντησης στη Βαρσοβία, συμφώνησε να βάλει φωτιά και να να βάλει βόμβα σε εμπορικά κέντρα στη Λιθουανία και τη Λετονία με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ.

«Έχουν πυρποληθεί περισσότερα από ένα σούπερ μάρκετ, και όχι μόνο σούπερ μάρκετ», δήλωσε ο Ουρμπέλις όταν ρωτήθηκε για πιθανές συνδέσεις με παρόμοιες εμπρηστικές επιθέσεις στην Πολωνία.

«Είναι προφανές ότι τα πρόσωπα που εντοπίσαμε, οι δράστες και οι μεσάζοντες, συνδέονται επίσης με τις εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού του ΙΚΕΑ, είχαν ως στόχο να «εκφοβίσουν» και να «αποσταθεροποιήσουν» τη Λιθουανία και να πιέσουν το κράτος μέλος της ΕΕ να σταματήσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, προσθέτουν αξιωματούχοι, όπως αναφέρουν οι Moscow Times.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «εξαιρετικά ύπουλο» το γεγονός ότι η Ρωσία προσλαμβάνει Ουκρανούς ως σαμποτέρ.

«Η έρευνα της λιθουανικής εισαγγελίας επιβεβαίωσε τις υποψίες μας ότι υπεύθυνες για τον εμπρησμό εμπορικών κέντρων στο Βίλνιους και τη Βαρσοβία είναι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Dear allies, the investigation of the Lithuanian prosecutor’s office has confirmed our suspicions that responsible for setting fires to shopping centres in Vilnius and Warsaw are the Russian secret services. Good to know before negotiations. Such is the nature of this state.

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 17, 2025