Από θαύμα γλίτωσε τον θάνατο οδηγός που κινούνταν με το αυτοκίνητό του επάνω στη γέφυρα Verrazano-Narrows στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του οχήματός του, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο σημείο, μία ξύλινη σανίδα που μετέφερε φορτηγό κατέληξε με δύναμη στο παρμπρίζ του ΙΧ.

Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε και η οικογένεια του οδηγού. Λίγο πριν το σοκαριστικό ατύχημα πέρασαν δίπλα από το σταθμευμένο φορτηγό του οποίου ο οδηγός προσπαθούσε να ασφαλίσει το φορτίο του.

Το βίντεο δείχνει το αντικείμενο να εκτοξεύεται ξαφνικά στον αέρα και να πέφτει στο παρμπρίζ και να το ραγίζει.

Final Destination Fear Unlocked 🔓

Heart-pounding dashcam video captured a Brooklyn man miraculously dodging death when high winds on the Verrazano-Narrows Bridge sent a wooden board flying off a truck and into his windshield pic.twitter.com/AmLIfzN21K

— Steve Gruber (@stevegrubershow) March 9, 2025