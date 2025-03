Επεισόδιο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφου σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την ομάδα εργασίας που θα δημιουργήσει για τον Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, δημοσιογράφος του NBC News ρώτησε για την σύγκρουση του Έλον Μασκ και του Μάρκο Ρούμπιο στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκεια του και έσπευσε να τονίσει ότι πως δεν υπήρξε καμα αντιπαράθεση μεταξύ του επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) και του υπουργού Εξωτερικών.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον δημοσιογράφο ταραχοποιό.

«Κανείς δεν συγκρούστηκε, ήμουν εκεί, είσαι απλά ένας ταραχοποιός. Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση, επειδή μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο», απάντησε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Ο Έλον τα πηγαίνει περίφημα με τον Μάρκο και κάνουν και οι δύο φανταστική δουλειά. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση».

Στη συνέχεια ο Τραμπ ρώτησε ποιος είναι ο δημοσιογράφος που του έκανε την ερώτηση και όταν εκείνος απάντησε «το NBC» σχολίασε : «Ω, δεν είναι περίεργο, αυτό είναι αρκετό».

President Trump shuts down an NBC reporter for pushing the Fake News that there was a «clash» between Secretary Marco Rubio and Elon Musk:

«No clash. I was there. You’re just a troublemaker.» pic.twitter.com/e7gUy8HRMx

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 7, 2025