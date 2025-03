Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τον 13χρονο DJ Daniel και τον έχρισε τιμητικά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο μικρός έδωσε μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου και βγήκε νικητής. «Οι γιατροί του έδιναν το πολύ πέντε μήνες ζωής. Αυτό ήταν πριν από έξι χρόνια», είπε ο Τραμπ. Ο Daniel τους διέψευσε και τώρα ονειρεύεται να γίνει αστυνομικός.

Ήδη, το νεαρό αγόρι έχει τιμηθεί από διάφορα τοπικά αστυνομικά τμήματα, όμως η μεγαλύτερη τιμή ήρθε το βράδυ της Τρίτης (4/3) , από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόψε, DJ, θα σου κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή από όλες. Ζητώ από τον νέο διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών, Σον Κάραν, να σε κάνει επίσημα πράκτορα των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Τραμπ.

Ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών πλησίασε τον 13χρονο και του παρέδωσε ένα προσωποποιημένο σήμα, με το κοινό να χειροκροτεί και να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Ο Ντάνιελ έμεινε άναυδος και αμέσως μετά δέχτηκε ζεστές αγκαλιές από όλους όσοι ήταν γύρω του.

Devarjaye “DJ” Daniel was diagnosed with brain cancer in 2018 and was just made an honorary U.S. Secret Service Agent. Heartwarming. The fact that the whole room wasn’t on their feet… pic.twitter.com/B1avYQJ9UW

— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025