Σε μια μακροσκελή ομιλία του ενώπιον και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επιστροφή του στο αξίωμα σηματοδοτεί την «πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία της χώρας μας».

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «πέτυχε περισσότερα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις πετυχαίνουν σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια».

«Και μόλις αρχίσαμε», είπε.

Τα σχόλιά του άγγιξαν πολλά γνωστά θέματα: εκκλήσεις για μαζική καταστολή των μεταναστών χωρίς χαρτιά, στους οποίους επιτέθηκε ως εγκληματίες και βιαστές, επαίνους για τους «όμορφους» δασμούς που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα φέρουν ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ, και επιθέσεις κατά των τρανσέξουαλ και των πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα.

Ακολουθούν μερικά από τα κυριότερα συμπεράσματα από την ομιλία του Τραμπ, η οποία προκάλεσε δυνατές επευφημίες από υποστηρικτές Ρεπουμπλικάνους και διαμαρτυρίες από ορισμένους Δημοκρατικούς, υποδεικνύοντας τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις στη χώρα.

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα από την ομιλία του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ονομαστικά στον δισεκατομμυριούχο σύμβουλό του Έλον Μασκ, ο οποίος παρακολουθούσε από τα θεωρεία.

Η ομάδα εργασίας του υπουργείου κυβερνητικής αποτελεσματικότητας του μεγιστάνα της τεχνολογίας έχει προχωρήσει στην απόλυση δεκάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, στην περικοπή δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εξωτερική βοήθεια και στην περικοπή προγραμμάτων σε ολόκληρη την αμερικανική κυβέρνηση.

Το αφεντικό της SpaceX και της Tesla, φορώντας σκούρο κοστούμι με μπλε γραβάτα, σηκώθηκε όρθιος και αναγνώρισε τις επευφημίες του πλήθους.

«Σε ευχαριστώ, Έλον», είπε ο 78χρονος πρόεδρος. «Δουλεύει πολύ σκληρά. Δεν το χρειαζόταν αυτό».

Ο Τραμπ συνέχισε να απαριθμεί ορισμένα παραδείγματα σπάταλων δαπανών που, όπως είπε, εξαλείφθηκαν από την πρωτοβουλία του Μασκ για τη μείωση του κόστους, προκαλώντας τα γέλια των Ρεπουμπλικάνων.

«Οκτώ εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ+ στο αφρικανικό έθνος Λεσότο, το οποίο κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», είπε ο Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες σήκωσαν πινακίδες που έγραφαν «ο Μασκ κλέβει».

Ο Doge ισχυρίζεται ότι έχει ήδη εξοικονομήσει 105 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Έχουν δημοσιευτεί αποδείξεις για εξοικονόμηση 18,6 δισ. δολαρίων, αλλά έχουν αναφερθεί λογιστικά λάθη από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που ανέλυσαν τα στοιχεία.

Όπως έχει κάνει συχνά στο παρελθόν, ο Τραμπ έσκυψε στη ρητορική που παρουσιάζει τους μετανάστες ως φορείς εγκληματικότητας, ασθενειών και αταξίας, καθώς πίεζε το Κογκρέσο για ένα τεράστιο πακέτο δαπανών που θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της εκστρατείας μαζικών απελάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, απευθύνθηκε σε καλεσμένους στο ακροατήριο – μέλη οικογενειών αρκετών ανθρώπων που σκοτώθηκαν από μετανάστες που βρίσκονταν στις ΗΠΑ χωρίς άδεια – για να παρουσιάσει μια χώρα υπό πολιορκία από επικίνδυνους ξένους, παρόλο που οι μετανάστες, χωρίς χαρτιά και με άλλους τρόπους, διαπράττουν βίαια εγκλήματα σε χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι οι γηγενείς στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει μια σειρά από πολέμους και συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του τον είδε να ανατρέπει μακροχρόνιες συνεργασίες, προκαλώντας ένταση στους δεσμούς με την Ευρώπη, τους γείτονες Καναδά και Μεξικό και την Ουκρανία.

Αλλά το βράδυ της Τρίτης, αναφέρθηκε σχετικά σύντομα στα γεγονότα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Μετά από μια φλογερή ανταλλαγή απόψεων με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα που σόκαρε τους Ευρωπαίους συμμάχους, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να δει τον πόλεμο να τερματίζεται και ότι ο Ζελένσκι του είχε στείλει επιστολή που υπογράμμιζε την επιθυμία του για ειρήνη.

Όσον αφορά το Ισραήλ και τη Γάζα, ο Τραμπ εξήρε τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» -μια σειρά συμφωνιών με τις οποίες οι αραβικές χώρες εξομάλυναν τους δεσμούς με το Ισραήλ, συχνά με αντάλλαγμα γενναιόδωρες παραχωρήσεις ή πακέτα βοήθειας από τις ΗΠΑ- και δήλωσε ότι ελπίζει να εξασφαλίσει περαιτέρω συμφωνίες.

Είπε ότι βοήθησε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα, αλλά δεν αναφέρθηκε στον πόνο και το μέλλον εκατομμυρίων Παλαιστινίων που επέστρεψαν στα σπίτια τους σε γειτονιές που έγιναν ερείπια από τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι ελπίζει να κατασκευάσει μια αντιπυραυλική ασπίδα τύπου Ισραήλ πάνω από τις ΗΠΑ και επανέλαβε την επιθυμία του να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και της διώρυγας του Παναμά.

Ενώ τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με μια χορωδία αποδοκιμασιών από Δημοκρατικούς βουλευτές και την αποπομπή του Δημοκρατικού αντιπροσώπου Αλ Γκριν, η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν ως επί το πλείστον χλιαρή.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί βουλευτές παρέμειναν καθιστοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας, αρνούμενοι να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν και μερικές φορές κρατώντας πλακάτ που αποκαλούσαν ψευδείς τις δηλώσεις του Τραμπ ή έγραφαν όπως προαναφέραμε «Musk steals» (Ο Μασκ κλέβει).

Όμως, παραμένει η αίσθηση ότι οι Δημοκρατικοί, που ακόμη τσιμπάνε από την ήττα τους στις εκλογές του 2024, δεν έχουν ακόμη συσπειρωθεί γύρω από ένα μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει τη μάχη με τον Τραμπ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συντηρητική σχολιάστρια Λόρα Ίνγκραχαμ αστειεύτηκε ότι οι Δημοκρατικοί που κρατούσαν πινακίδες ενώ καθόντουσαν έμοιαζαν να «πλειοδοτούν σε δημοπρασία».

These stupid people look like they’re bidding at an auction. Total goofballs. pic.twitter.com/q7djMoP01v

— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) March 5, 2025