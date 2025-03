Πανικός επικράτησε σε πτήση από τη Μαδρίτη με προορισμό το Καράκας της Βενεζουέλας την Παρασκευή (28/2).

Σύμφωνα με το βίντεο από το εσωτερικό του αεροπλάνου που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου σκορπώντας τον τρόμο μέσα στην καμπίνα.

Αεροσυνοδός στην προσπάθειά του να σταματήσει τον πανικόβλητο επιβάτη, έσπασε το πόδι του, όπως αναφέρει η New York Post.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στα μισά της πτήσης, όταν ο ανήσυχος επιβάτης άρχισε να «ενοχλεί το άτομο στο διπλανό κάθισμα, φωνάζοντας και χτυπώντας το ενώ κοιμόταν», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Τα μέλη του πληρώματος επενέβησαν και μετέφεραν τον επιβάτη σε άλλο κάθισμα.

Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή του χάους. Λίγο αργότερα, ο επιβάτης πλησίασε την έξοδο κινδύνου και προσπάθησε να την ανοίξει, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες.

Passenger tries to open emergency exit mid-way in flight from Madrid, Spain, to Caracas, Venezuela and caused panic.

The passenger started shouting and hitting a fellow traveler mid-flight. Crew members moved him to another seat, but he remained aggressive. Soon after, he tried… pic.twitter.com/8n6kDR48hK

— The Tatva (@thetatvaindia) March 5, 2025