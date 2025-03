Σφοδρή μάχη με πάνω από 175 φωτιές δίνουν οι πυροσβέστες στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των θυελλωδών ανέμων και της ξηρασίας.

Insane fire Sunday morning in Carolina Forest has swelled to 1,200 acres from 600 acres last night.

The firemen fighting this blaze in South Carolina (near Myrtle Beach) are true heroes.

Pray for the victims and that they get all the help they need.pic.twitter.com/PvTxgQPpVX

