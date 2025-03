Ακροδεξιοί υπουργοί στο Ισραήλ πανηγυρίζουν για την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ζητούν επανέναρξη του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι «η απόφαση που πήραμε (σ.σ. το βράδυ του Σαββάτου) να σταματήσουμε εντελώς τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα μέχρι η Χαμάς να καταστραφεί ή να παραδοθεί πλήρως και να επιστραφούν όλοι οι όμηροί μας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένας γκρεμός προς τις ‘πύλες της κόλασης’».

«The decision we made last night to completely halt the entry of humanitarian aid into Gaza until Hamas is destroyed or surrenders completely and all our hostages are returned is an important step in the…

«Τώρα πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις πύλες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και θανατηφόρα στον εχθρό, μέχρι την πλήρη νίκη». Σύμφωνα με τη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος παρέμεινε στην κυβέρνηση για να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο.

«Η απόφαση να σταματήσει η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι είναι σημαντική και σωστή», ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις στο Χ.

«Το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χαμάς με όλα τα μέσα που διαθέτει», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να επιστραφούν αμέσως, αλλιώς το Ισραήλ θα πρέπει να ρίξει «φωτιά και θειάφι» στη Χαμάς «χωρίς έλεος».

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σχολίασε «Η απόφαση τελικά πάρθηκε – καλύτερα αργά παρά ποτέ».

⚡🇮🇱JUST IN: Israeli MK and former minister of National security Itamar Ben Gvir:

“I welcome the decision to stop humanitarian aid if it is indeed implemented. Finally, the decision has been made—better late than never.

This should be the policy until the return of the last…

