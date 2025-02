Ο Ντόναλντ Τραμπ μασουλάει τα δάχτυλα των ποδιών του Έλον Μασκ σε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το βίντεο προβλήθηκε στις οθόνες κυβερνητικού κτιρίου φέρνοντας αναστάτωση στους κύκλους της D.C.

Σύμφωνα με το Gizmodo, η ομάδα των χάκερ που φέρεται να ευθύνεται για τη δημιουργία και την προβολή του βίντεο, αναζητούνται από τις αρχές για να τους απαγγελθούν καταγγελίες.

Στο βίντεο που προβλήθηκε σε οθόνες στους διαδρόμους του κτιρίου του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, αναγράφεται ο τίτλος: «Ζήτω ο αληθινός βασιλιάς» (LONG LIVE THE REAL KING).

Δεν είναι σαφές πώς το βίντεο κατέληξε στις οθόνες – αν ήταν δουλειά εκ των έσω ή κάποιος που χάκαρε το σύστημα.

