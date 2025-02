Σε εξέλιξη βρίσκεται η έβδομη κατά σειρά ανταλλαγή ισραηλινών και παλαιστίνιων ομήρων στη Γάζα, κατά την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των τελευταίων έξι ζωντανών Ισραηλινών ομήρων. Οι δύο πρώτοι που απελευθερώθηκαν ήδη είναι ο Avera Mengistu και ο Tal Shoham. Αυτή τη στιγμή επιστρέφουν στο Ισραήλ.

Ο Mengistu είναι πολίτης που εισήλθε στη Γάζα πριν από μία δεκαετία και έκτοτε κρατείται εκεί, ενώ ο Shoham απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Άλλοι τέσσερις – οι Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkert και Hisham al Sayed – πρόκειται να απελευθερωθούν από το Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα αργότερα σήμερα, αναφέρει το Sky News. Στη συνέχεια, περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Όπως αναφέρει το Aljazeera, μια αυτοκινητοπομπή τριών οχημάτων έφτασε λίγο νωρίτερα στην πρώτη τοποθεσία παράδοσης στη νότια Ράφα της Γάζας καθώς και τέσσερα οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Οι αξιωματούχοι της συντονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες με τους μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι έτοιμος και περιμένει να περάσει όλους τους ομήρους από τα σύνορα, όπου θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης δημοσίευσε πλάνα που φέρονται να δείχνουν ένα ισραηλινό στρατιωτικό drone να πετάει πάνω από την τοποθεσία παράδοσης των ομήρων.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, αναφέρει το Sky News, 50 Παλαιστίνιοι που θα απελευθερωθούν σήμερα είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, 60 αντιμετώπιζαν πολύχρονες ποινές, 47 κρατούμενοι είχαν ανταλλαγεί με τη συμφωνία «Wafa al Ahrar» το 2011 και συλληφθεί εκ νέου, και 445 συνελήφθησαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας «Wafa al-Ahrar» είχε απελευθερωθεί ο αιχμάλωτος Ισραηλινός στρατιώτης Γκιλάντ Σαλίτ σε αντάλλαγμα για 1.027 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Μεταξύ των Παλαιστινίων με το μεγαλύτερο κύρος που που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα είναι ο Ναέλ Μπαργούτι, ο οποίος έχει κρατηθεί σε ισραηλινές φυλακές για 43 χρόνια.

Six Israeli captives are set to be freed in Gaza today in exchange for 602 Palestinians held in Israeli occupation prisons.#GazaCeaseFire pic.twitter.com/NtoHedyAdY

