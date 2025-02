Η πρόεδρος του παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών του Κολεγίου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης παραιτήθηκε αφού δήλωσε σε συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair ότι ο Μπάρον Τραμπ είναι «ένα είδος παραδοξότητας στην πανεπιστημιούπολη».

Οι College Republicans of America δημοσίευσαν τη Δευτέρα στην κοινωνική πλατφόρμα X ότι η Κάγια Γουόκερ παραιτήθηκε μετά από διαμάχη που ξέσπασε λόγω μιας συνέντευξης που έδωσε στο περιοδικό στην οποία είπε ότι ο 18χρονος γιος του προέδρου Τραμπ είναι «κάτι σαν παραδοξότητα στο πανεπιστήμιο», σύμφωνα, με .

«Πηγαίνει στο μάθημα, πηγαίνει σπίτι του», είπε η ίδια στο πρακτορείο, προσθέτοντας ότι ένας καθηγητής αστειεύτηκε με τον Μπάρον Τραμπ «δεν ανήκει πραγματικά εδώ».

Μιλώντας στην NY Post, η Κάγια Γουόκερ δήλωσε ότι τώρα μετανιώνει για την απόφασή της να παραιτηθεί.

«Σκοτώθηκα προσπαθώντας να υποστηρίξω το συντηρητικό κίνημα. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολη μάχη να είσαι Ρεπουμπλικανός στο NYU», είπε.

«Έβαλα τα πάντα για να δημιουργήσω το τμήμα μου. Αύξησα [την προσέλευση] εκθετικά. Ήταν τρελό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, είδαμε τέτοια αύξηση των μελών και περάσαμε τόσο καλά», πρόσθεσε.

Η Κάγια Γουόκερ δήλωσε στη NY Post: «Το [έκαναν] να φανεί ότι αποκάλεσα τον γιο του προέδρου περίεργο, αλλά νιώθω ότι όποιος μπορεί να διαβάσει θα καταλάβαινε ότι δεν έκανα κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Η College Republicans of America δήλωσε ότι τα σχόλια της Γουόκερ «δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις αρχές που υποστηρίζει η οργάνωσή μας».

