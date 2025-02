Πτήση αεροσκάφους με 10 επιβαίνοντες αγνοείται από την Πέμπτη το απόγευμα στην Αλάσκα, με τα συνεργεία διάσωσης να προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο που δίνουν οι τελευταίες γνωστές συντεταγμένες.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές αναζητούν ένα Cessna Caravan της Bering Air στο οποίο επέβαιναν εννέα άτομα και ο πιλότος. Το μικρό αεροσκάφος χάθηκε από το ραντάρ ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από το Unalakleet, μια κοινότητα 690 ανθρώπων, προς το Nome. Οι δύο πόλεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 235 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, στην Αλάσκα σημειώνεται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ατυχημάτων με αεροταξί και αεροπλάνα μετακίνησης σε σύγκριση με άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

