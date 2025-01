Ο Έρολ Μασκ, ο πατέρας του Ιλον Μασκ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του CEO της Tesla που έχει ισχυριστεί ότι είχε μια δύσκολη και δυστυχισμένη παιδική ηλικία.

Μιλώντας σε podcast ο Έρολ Μασκ είπε ότι ο γιος του πήγαινε στο σχολείο με Rolls-Royce και είχε κάθε δυνατή φροντίδα ως παιδί.

Οι ισχυρισμοί του διαψεύδουν όσα ισχυρίστηκε δύο χρόνια περίπου πριν ο Ιλον Μασκ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια της ζωής του.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει πει πολλές φορές δημόσια ότι όταν ήταν παιδί η οικογένεια του δεν είχε χρήματα και ήταν δυστυχισμένος.

Το ίδιο έχει υπερασπιστεί και η μητέρα του Ιλον Μασκ σε συνεντεύξεις της λέγοντας ότι δούλευε σε τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι μεγάλωσε σε εύπορο περιβάλλον.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Ahmad Mohammad Show, ο πατριάρχης της οικογένειας Έρολ Μασκ μίλησε για την πρώιμη καριέρα του, την οικονομική του επιτυχία και την ανατροφή του δισεκατομμυριούχου γιου του.

Ο Έρολ Μασκ είπε ότι μέχρι την ηλικία των 26, είχε εξασφαλίσει πολλά χρήματα για τον ίδιο και την οικογένεια του και είχε αποκτήσει το σπίτι της οικογένειας στη Νότια Αφρική -μια έπαυλη που σήμερα φιλοξενεί αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα. Εκεί όπου μεγάλωσε ο Ιλον Μασκ.

View this post on Instagram A post shared by The Ahmad Mahmood Show (@ahmadmahmoodshow)

«Κανείς δεν θέλει να μεγαλώνει μέσα σε δυσκολίες αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αν όλα σου έρχονται εύκολα σε αυτή τη ζωή δεν έχεις μαθήματα πραγματική ζωής», είπε.

Στη συνέχεια ο πατέρας του Ιλον Μασκ, Έρολ, υποστήριξε ότι «ο Ιλον πήγαινε στο σχολείο με λιμουζίνα Rolls-Royce».

Συζητώντας την επαγγελματική του διαδρομή, ο Έρολ Μασκ ανέφερε ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε επιχειρήσεις ως μηχανικός, δουλεύοντας ακούραστα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Η αφοσίωσή του τον αποζημίωσε, είπε, και στα 24 του, είχε ήδη τη δική του επιχείρηση και το πρώτο του αεροσκάφος. «Είχαν καταφέρει στα 26 μου όσα άλλοι έχουν κατακτήσει στα τέλη των σαράντα τους», είπε.

Από την πλευρά του ο Ιλον Μασκ έχει πει ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια μεσαίας τάξης και ότι η παιδική του ηλικία δεν ήταν χαρούμενη.

Ο Ιλον Μασκ έχει πει ότι δεν είχε οικονομική βοήθεια από κανέναν και έχει υποστηρίξει ότι ο πατέρας του χρεοκόπησε και βασιζόταν στην οικονομική βοήθεια από τα παιδιά του.

Στη βιογραφία Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future, ο συγγραφέας Άσλι Βανς έγραψε ότι ο Έρολ Μασκ επένδυσε 28.000 $ στην τότε νεοσύστατη εταιρεία του γιου του Ιλον, Zip2.

Ωστόσο, ο Ιλον Μασκ τον έχει διαψεύσει και έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τον πλούτο του πατέρα του.

«Δεν είχε ορυχείο σμαραγδιού, δεν με βοήθησε ποτέ οικονομικά, ως φοιτητής δούλευα για να πληρώσω τις σπουδές μου καταλήγοντας να έχω 100 χιλιάδες δολάρια φοιτητικό χρέος», έγραψε ο Ιλον Μασκ στο Twitter τον Δεκέμβριο του 2019.

«Οι ισχυρισμοί του ότι έδωσε ένα σωρό χρήματα για να ξεκινήσουμε την εταιρεία μας είναι ψέματα», είπε ο Ιλον Μασκ στο Rolling Stone το 2017.

Μιλώντας στο RS, ό Ιλον Μασκ φέρεται να έβαλε τα κλάματα για τον πατέρα του που αποκάλεσε «ένα απαίσιο άνθρωπο».

«Είναι κακός, είναι τέρας. Δεν έχεις ιδέα πόσο κακός είναι. Όποιο έγκλημα μπορείς να σκεφτείς, το έχει κάνει» είπε ο δισεκατομμυριούχος. «Είναι τρομακτικός, ό,τι και πω είναι λίγο, θα σας φανεί απίστευτο».

Ο ιδρυτής της Tesla είπε επίσης ότι δεν υπάρχει τρόπος να βελτιώσει τη σχέση του με τον πατέρα του. «Εμπειρικά μιλώντας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», πρόσθεσε.

«Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Απειλές, χρηματισμό, ψυχολογικά παιχνίδια, συναισθηματικούς εκβιασμούς, τα πάντα για να προσπαθήσω να αλλάξω τον πατέρα μου προς το καλύτερο, και αυτός… απλά γίνεται χειρότερος» είπε.

Μετά τη συνέντευξη ο Έρολ Μασκ απάντησε μέσω Daily Mail στο γιο του λέγοντας ότι ο Ιλον «πρέπει να μεγαλώσει».

«Δεν πρόκειται να του απαντήσω. Θα περιμένω μπας και συνέλθει. Είναι σε υστερία, έχει πάθει tantrum σαν κακομαθημένο παιδί που επειδή δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλει επιτίθεται. Τώρα είμαι προφανώς ένα κακό τέρας» είχε πει.